“أحداث مثيرة في الموسم الثاني !!“ حقيقة مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024

مع بدء عرض مسلسلات شهر رمضان المبارك اتضح أن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني لم يوجد ضمن قائمة المسلسلات مما جعل عدد كبير من المشاهدين يتساءل حول سبب عدم عرض المسلسل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا السبب الحقيقي حول عدم عرض المسلسل هذا العام.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

يعتبر مسلسل جعفر العمدة واحد من أبرز المسلسلات التي نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين في رمضان 2023 وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي كان يعرضها المسلسل وكان من المقرر عرض موسم جديد منه، ولكن مع بداية عرض مسلسلات رمضان الجاري لم يوجد الموسم الثاني من المسلسل من بينهم مما أثار جدل كبير بين المشاهدين وبناء على ذلك قام المخرج محمد سامي بالتصريح عن سبب التأجيل وذكر أنه قام بتوقيف المسلسل بعد أن تم كتابة سبعة عشر حلقة منه وذلك لأنه يرغب في تقديم محتوى ناجح مثلما حدث في الموسم السابق وبناء على ذلك من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2025.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية جعفر العمدة والذي يقدمها الفنان القدير محمد رمضان والذي يعمل لدى شركة مقاولات كبيرة خاصة به، كما أنه لديه 4 زوجات ويوجد بينه وبين أولاد عمه ثأر مما جعل بنت عمه وهي واحدة من زوجاته في نفس الوقت تقوم بخطف ابن جعفر من زوجته الأولى دون علم أحد وتأمر بقتله ولكن لم يتم قتل الطفل وبعد مرور 19 عام من الصراعات والخلافات بينه وبين أقاربه سوف يعرف الحقيقة ويجد أن ابنه هو سيف صديقه المقرب وسوف يعود للعيش معهم مرة أخرى.