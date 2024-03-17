“بكام الفراخ النهارده ” مفاجأة كبيرة في اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد17 مارس 2024.. ياترى سجلت كام..!!

تعتبر اسعار الفراخ أحد الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من الناس، حيث يعتبر الفراخ من اللحوم الرئيسية التي يتم تناولها في العديد من البلدان حول العالم لذلك، فإن التغيرات في أسعار الفراخ تؤثر على الكثير من الأسر والمستهلكين، وتتأثر أسعار الفراخ بالعديد من العوامل، منها على سبيل المثال التعرض للأمراض والأوبئة المختلفة والتغيرات في الظروف الجوية والفصول، كما تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية. ولذلك، قد تشهد أسعار الفراخ تقلبات كبيرة في فترات قصيرة من الزمن.

اسعار الفراخ اليوم

في الوقت الحالي، يواجه الكثيرون صعوبة في الحصول على الفراخ بأسعار معقولة، حيث تشهد الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفراخ، يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة التكاليف الإنتاجية وتضييق العرض على الفرخ نتيجة للظروف الصحية والبيئية، وهناك العديد من الطرق التي يمكن للأفراد اتباعها من أجل تقليل تكاليف شراء الفراخ، منها البحث عن عروض وتخفيضات في الأسواق والمتاجر، والتسوق في فترات التخفيضات والتخزين الكبيرة، كما يمكن تقديم الشكاوى والاقتراحات للجهات المعنية من أجل العمل على تقليل أسعار الفراخ وجعلها متاحة للجميع،هذا وتبقى اسعار الفراخ موضوعا مهما وحساسا يحتاج إلى متابعة ودراسة مستمرة من الأفراد والجهات المعنية، من أجل ضمان توفر هذه اللحوم الهامة بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.

اسعار الفراخ اليوم في مصر

تم الإبلاغ عن تسعيرة الفراخ المحلية اليوم بمبلغ 120 جنيها للكيلو، عندما يتم تسليمها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الدواجن الساسو الحمراء 113 جنيه للكيلو في البورصة، وتتراوح أسعار بيعها للمستهلكين بين 120 و130 جنيه للكيلو، وتختلف الأسعار التي يدفعها المستهلكون عن تلك المعلنة في بورصة الدواجن، بسبب إضافة تكاليف إضافية مثل التكاليف اللوجستية وهامش الربح وتكاليف النقل.

العوامل المأثره في اسعار الفراخ

تتأثر أسعار الفراخ بعدة عوامل، منها: