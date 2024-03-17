هيتعرض ولا لأ…حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان للمخرج محمد سامي على قناة dmc

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل وأصبح هو الأكثر بحثًا بين جميع المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا؛ بالرغم من عدم مشاركته في الموسم الرمضاني لهذا العام، لهذا يتساءل الجمهور المُحب للفنان محمد رمضان عن مصير الجزء الثاني من المسلسل الذي تم الإعلان عنه بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، حيث وعد المخرج محمد سامي حينها بأنه سوف يتم العمل على الفور للبدء في تنفيذ الجزء الثاني، فما هي حقيقة الأمر؟

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان

بعد أن تصدر المسلسل الترند وأصبح من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الجمهور العربي مع بداية شهر رمضان، قام المخرج محمد سامي في آخر تصريحاته حول المسلسل الرمضاني المنتظر ويكشف للجمهور حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان، أنه لا وجود للجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة وأن النجم محمد رمضان قد تراجع عن الفكرة وأنهما يبحثان الآن عن عمل مشترك جديد يجمع بينهما للعودة قريبًا على شاشات التليفزيون، كما أكد أيضًا أن الفكرة كانت قائمة ومطروحة بالفعل حتى وقت قريب لكن تم التراجع عنها نهائيًا.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول

جذب مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من الجمهور وذلك يعود إلى قصة المسلسل المميزة والحبكة الدرامية التي قام بها مؤلف ومخرج المسلسل محمد سامي، كما أن طاقم العمل كان من مميزات المسلسل وخاصةً النجمة هالة صدقي التي أبدعت في دور والدة جعفر العمدة، بالإضافة إلى النجوم الآخرين مثل: