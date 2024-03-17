اللحمة فجأة الناس كلها… مفاجأة غير متوقعة في اسعار اللحوم اليوم الأحد 17 مارس 2024… قومي خزني لحمه ياست الكل..!!

تعتبر اللحوم من الأطعمة الرئيسية التي يتم استهلاكها يومياً في معظم بلدان العالم، وهي مصدر رئيسي للبروتين الحيواني والعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان وبالتالي، فإن تقلبات أسعار اللحوم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العام وعلى ميزانيات الأسر، وأسعار اللحوم تعتمد على عدة عوامل مختلفة، أهمها العرض والطلب على السوق فعندما يكون العرض كبيراً والطلب قليلاً، فإن الأسعار تنخفض، وعلى العكس عندما يكون العرض قليلاً والطلب كبيراً، فإن الأسعار ترتفع كما تؤثر العديد من العوامل الأخرى أيضاً على أسعار اللحوم مثل التكاليف الإنتاجية، والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات الإنتاج، وشروط السوق العالمية.

اسعار اللحوم

في الوقت الحالي، تشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار اللحوم، بسبب عدة عوامل على رأسها تأثير جائحة كورونا على سلاسل التوريد والإنتاج الغذائي وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن هذه التقلبات قد تستمر لفترة طويلة، مما يعني أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع على المدى القريب، في العديد من البلدان، يشعر المواطنون بارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم، مما يجعلها بعيدة المنال للعديد من الأسر خاصة الفقيرة، وهذا يؤثر على نمط حياة الناس وعلى صحتهم أيضاً، حيث أن اللحوم تعتبر مصدر أساسي للبروتين والحديد والفيتامينات الضرورية للجسم.

اسعار اللحوم اليوم

تتراوح أسعار اللحوم المحلية بين 330 و400 جنيه للكيلوغرام.

سعر اللحم الكندوز يتراوح بين 350 و420 جنيه للكيلوغرام.

تم الاستقرار على سعر اللحم الجملي بين 300 و330 جنيه للكيلوغرام.

سجل سعر اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيه للكيلوغرام.

يتراوح سعر اللحم البتلو بين 350 و400 جنيه للكيلوغرام.

العوامل المأثره في اسعار اللحوم

هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار اللحوم، منها: