“وزارة التربية” تُعلن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية الـ 50 ألف تعاقد PDF جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرًا عن الدفعة الجديدة من التعيينات داخل بعض المحافظات لتصل إلى 50 ألف متعاقد، فضلاً عن أن هذه الكشوفات جاءت بعد مراجعة دقيقة لجميع المتقدمين من الكوادر البشرية الراغبة في التعيين داخل الوزارة، وبما تسمح للقضاء على نسبة كبيرة من البطالة عقب قبولها لكل هذه الطلبات المقدمة، كما يمكن الإطلاع عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ومن ثم يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن تعيينات الـ 50 ألف متعاقد.

بعد ذلك يتم إدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالتعيينات في الوزارة.

ما هي شروط تعيينات وزارة التربية العراقية؟

تتمثل أهم شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-