شاهد قصص الأنبياء.. ثبت الان تردد قناة طيور الجنة 2024 بيبي على نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة 2024، حيث تعد قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي التي استحوذت على قلوب وعقول الأطفال؛ وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وهادف سواء من الأغاني والأناشيد أو من البرامج الترفيهية للأطفال، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تتطلع كثير من الأمهات لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024، يمكنكم الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة طيور الجنة من خلال استقبال ترددها على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: أفقي.

كما يمكنكم استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات تجعلها اختيارك الأمثل من بين كافة قنوات الأطفال، وهي على النحو التالي:

تقدم القناة محتوى تعليمي هادف وترفيهي للأطفال بجودة فائقة دون تشويش أو انقطاع.

تعمل هذه القناة على تعزيز اللغة العربية الفصحى لدى الأطفال.

تحرص القناة على بث محتوى يعمل على غرس القيم والأخلاق الفاضلة للأطفال.

يجمع محتوى قناة طيور الجنة بين التعليم والترفيه.

تعمل القناة على تعزيز قيم الدين الإسلامي الحنيف من خلال ما تقدمه من الأغاني والأناشيد الدينية للأطفال.

تسهم القناة أيضًا على تنمية مهارات الأطفال حيث تلعب دورًا كبيرًا في تطوير الجوانب الفكرية لهم.

أهم البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة

تحرص قناة طيور الجنة على تقديم محتوى هادف من البرامج الترفيهية للأطفال ومنها مايلي: