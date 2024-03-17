أضبط الان تردد قناة بطوط جديدة على نايل والعرب سات فى رمضان2024

تردد قناة بطوط، من أكثر تردد قنوات الأطفال بحثا تردد قناة بطوط كيدز، لما تقدمة من محتوى ترفيهى وتعليمى كما تقدم أفضل أغانى الأطفال ، وأفلام الكرتون التى يحب مشاهدتها الكبار قبل الصغار، قناة بطوط من قنوات الأطفال المميزة لما تقدمة من محتوى مميز ومفيد للأطفال

قناة بطوط، تقدم أغاني الأطفال أكلك منين يابطة، وأغنية أنا الفرخة واحنا الكتاكتيت، وغيرها من الأغانى التى يمكن سماعها لأطفال منذ عمر الشهور، والأغاني التى تمثل أصوات الحيوانات، كثرة محاكاة الطفل من عمر الشهور تجعل الطفل يكون لديه القدرة على التحدث ويتكون لديه حصيلة لغوية، وأهم ما يتم البدأ به أصوات الحيوانات، ويمكن أيضا من عمر الشهور أن يلاحظ الطفل صور بلون الأبيض والأسود للمجموعات الضمنية، من فواكهة وطيور وحيوانات وخضروات.

تردد قناة بطوط الجديد

قناة بطوط يتم البحث عنها بشكل مكثف من أولياء الأمور بمجرد توقفها لأنها من قنوات الأطفال المفضلة وخاصة لأنها تعرض أفلام كرتون مثل روبانزل، الجميلة والوحش، وفيلم Chicken Little،the Lion King ، Finding Nemo ،وغيرها من الافلام المسلية، تردد قناة بطوط هام لدى الجميع لأنه يجعل الأم فى أمان عند ترك الطفل أمام التلفاز لذلك نقدم لكم الأن.

تردد قناة بطوط على نايل سات

يجب ضبط التردد على 12563.

استقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 7/8.

وجودة SD.

تردد قناة بطوط على عرب سات

يجب ضبط التردد على 116874.

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح خطأ 4/3.

تردد قنوات الأطفال

من القنوات المفضلة أيضا قناة نيمو كيدز لما تقدمة من محتوى تعليمى بطريقة ترفيهية يحتاجها الأطفال فى مرحلة الروضة والتأسيس وبذلك يصبح الطفل يشاهدة أفلام ممتعة ومشوقة مسلية كما أنه يستفاد ويتعلم لذلك يجب ظبط تردد قناة نيمو كيدز على .