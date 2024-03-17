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ضحكي أطفالك 24 ساعة.. نزل تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024 وعيش اللحظة مع القط والفأر الأشقياء
قناة توم وجيري هي من أكثر القنوات التي تقوم بنقل العديد من الأفلام والأغاني الكرتونية المميزة، فضلاً عن أنها تُساهم بشكل كبير في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي مميز أمام جميع الأطفال وفي مختلف المنازل، ليتعلم منها الكبار والصغار ما تقوم بتقديمه، وعليه يمكن مشاهدة القناة على مدار الـ 24 ساعة دون توقف ولا ملل، وفقًا للترددات التي نكشفها لكم في السطور التالية.
تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات
يمكن مشاهدة قناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-
- التردد الخاص بالقناة يكون 12149.
- القمر الصناعي للقناة فهو النايل سات.
- استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون أفقي.
- معامل الترميز لقناة توم وجيري 27500.
توم وجيري أطفال 2024 العرب سات
ويسهل كذلك استقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي هو العرب سات.
- التردد هو 11315.
- معامل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.
- استقطاب القناة يكون أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
مميزات قناة توم وجيري أطفال الجديد
وعند القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات وعرب سات، يمكن الحصول على أفضل المميزات المقدمة، كما على النحو الأتي:-
- مشاهدة قناة توم وجيري على مدار الـ 24 ساعة دون توقف.
- كذلك القناة يتم بث محتواها بشكل واضح وملائم.
- تقوم القناة بنقل مكتبة واسعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي يعشقها الصغار.
- يمكن استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات.