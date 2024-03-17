رجعت من تاني.. تردد قناه بطوط الجديد 2024 استقبلها الآن على جهازك لمشاهدة أفلام الأطفال بأعلى جودة

يزداد البحث كثيرًا عن تردد قناه بطوط الجديد 2024 بعد الإعلان عن عودتها مرة أخرى، وذلك بعد أن توقفت القناة لفترة طويلة، حيث تعتبر القناة من القنوات الشهيرة التي تلبي رغبات الأطفال لأنها تقدم محتوى متنوع بين الأغاني والأناشيد الترفيهية وبين أفلام الكرتون والرسوم المتحركة الشهيرة والتي يتم عرضها لمدة 24 ساعة، لذا كان البحث عن القناة من أهم أولويات الأمهات والآباء الذين يفضلون لأطفالهم مشاهدة هذه القناة عن غيرها.

تردد قناه بطوط الجديد 2024

أعلنت الإدارة الخاصة بقناة بطوط عن عودة القناة بشكل رسمي بعد أن انقطع بث القناة لمدة شهر كامل، ومن هنا أصبح الجميع يبحث عن تردد قناه بطوط الجديد 2024 بعد أن تم تعديلات كثيرة على الصوت والصورة ليصبحا بأعلى جودة، ويمكنكم الآن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة بطوط 2024

يفضل الكثير من الأطفال من سنة عام وحتى 14 سنة متابعة قناة بطوط لأنها تقدم لهم محتويات مختلفة ومتنوعة تناسب الجميع، كما أن لديها الكثير من المميزات التي جعلتها من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، وفي هذه النقاط نستعرض مميزات قناة بطوط: