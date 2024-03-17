آيفون الغلابة نزل الحق الفرصة .. “مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15” الجديد + أبرز مميزات الهاتف .. الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة بين ايديك

يتم البحث عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15، حيث تعد مجموعة هواتف سامسونج جالكسي من السلاسل الأكثر شهرة وشيوعًا وأيضا ابتكارا بعالم الجوالات الذكية، كذلك أن هذا الهاتف يقوم بتأكيد تلك الحقيقة مرة أخرى فذلك الهاتف يشتمل على العديد من المواصفات التي لا تحصى وأيضا المميزات التي يرغب الأشخاص في الحصول عليها في هاتفه وفيما يلي في هذا المقال سوف نبين لكم كل ما يخص هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15

شركة سامسونج دائمًا تكون في المقدمة، وقد كشفت عن هاتفها الجديد سامسونج جلاكسي A15، وفيما يلي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 التي يرغب المواطنين في معرفتها:

المعالج يكون Mediatek Helio G99

كما أن الشاشة به تكون 6.5 بوصة FHD+ Super AMOLED

هذا بجانب أن الكاميرا الخلفية تكون ثلاثية 50+5+2 م.ب.

كذلك أن الكاميرا الأمامية 13 م.ب.

هذا بجانب أن الذاكرة العشوائية 4/6/8 جيجا بايت

كذلك أن التخزين يكون 128/256 جيجا بايت

البطارية تكون 5000 مللي أمبير

نظام التشغيل يكون اندرويد 14

مميزات هاتف Samsung Galaxy A15

لهذا الهاتف العديد من المميزات التي لا حصر لها من ضمنها ما يلي: