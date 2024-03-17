مبروك للجميع.. Link استخراج نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 بالاسم || شوف كدا انت قبلت ؟

ننشر لكم نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024، حيث أعلنت عن التقديم مسابقة توظيف 30 ألف معلم ومعلمة بهدف سد العجز الموجود داخل المدارس، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وفقًا لقدراتهم وخبراتهم، على أن يتم القبول في هذه الوظائف وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024

يتطلع الكثيرون لمعرفة نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 التي تم الإعلان عنها منذ فترة والتي تهدف لتوظيف المعلمين من أجل إشباع حالة النقص في المعلمين الموجودة داخل المدارس، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج هذه المسابقة خلال الأيام القادمة، ويمكن الاستعلام عن نتائج مسابقة التربية والتعليم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية من هنا .

قم بالنقر على رابط نتائج مسابقة الوزارة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها.

تحقق من صحة البيانات والمعلومات المدخلة.

اضغط على خيار استعلام، وستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة مسابقة التربية والتعليم.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم

هناك مجموعة من الشروط والضوابط للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، وهي على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

من الضروري أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

من الضروري أن يكون المتقدم خريجًا لكلية التربية.

ينبغي حصول المتقدم على تقدير عام جيد على الأقل.

أهم الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

هناك مجموعة من الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم وتتمثل في: