مش هتشترية تانى تدميس الفول زى المطاعم

تدميس الفول، من الاطباق الاساسية على وجبة السحور طبق الفول باختلاف طرق التقديم، ولكثرة الاستخدام ترغب ربة المنزل التوفير وتدميس الفول بالمنزل، ولاكن تبحث عن طريقة تدميس الفول زى المطاعم للحصول على نفس الطعم ونفس اللون.

تدميس الفول بكل سهولة، رغم ان طريقة تدميس الفول سهلة ولا تحتاج الى كثير من الخطوات الا ان تكثر الاقاويل حول الاضافات التى يجب وضعها للحصول على طعم مميز، واليوم من خلال موقعنا نقدم لكم طريقة تدميس الفول زى المطاعم بدون اضافات كثيرة.

طريقة تدميس الفول زى المطاعم

ربة منزل ترغب ان توفر وتدير المنزل باقل ميزانية وخاصة مع ارتفاع الاسعار وخلال شهر رمضان الكريم، لذلك تبحث عن الوصفات التى يمكن تحضيرها بالمنزل بدلا من شراء من محلات لتحضيرها فى وجبة السحور، وجبة الفطار ايضا، مثل تحضير الفراخ مشوية وكفتة بدلا من شرائها من محلات واطباق فتة الشورما وسوف نقدم لكم طرق تقديمهم بالخطوات ولاكن الان اسرار تدميس الفول بالمنزل مثل المطاعم.

خطوات تحضير تدميس الفول

يجب نقع الفول فى الماء لمدة لا تقل عن 5 ساعات. ونضع كمية مناسة من غلة البليلة نتركها فى الماء لمدة ساعة. ثم يغسل جيدا ونحضر حلة على النار ونضع بها الماء ونتركة يغلى ثم يضاف الية الفول، وغلة، ونضع عدد1 طماطم مقسمة الى نصفين. ويضاف اليها ليمونة واحدة فقط. ويترك يغلى مع ماء ثم يترك على نار هادئة جدا ويغطة الحلة ويقبل من وقت لاخر. يستغرق مدةساعتين على النار ويصبح مثل المطاعم دون كثر الاضافات مثل العدس، الكركم وغيرها.

طرق تقديم الفول المدمس