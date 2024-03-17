5 دقايق بس! جهزي ماسك سحري لتطويل وتنعيم شعرك مع هذا الماسك الطبيعي الفعال!

الشعر هو تاج الإنسان سواء الرجل أو المرأة، فهو الذي يضيف المظهر المتألق والرائع للرجال والنساء، ولكن نجد أن النساء تهتم بشكل كبير بالعناية بشعرها وتبحث بشكل مستمر عن أهم الوصفات التي تساعد في تطويل الشعر ومنحه النعومة واللمعان، ولهذا قمنا بإحضار أفضل الوصفات التي أعطت أفضل النتائج للكثير من السيدات التي قامت بتجربتها حيث يمكن ان تقوم بتجهيز هذه الوصفة من منزلك بإستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تتواجد بشكل مستمر في المنزل.

ماسك زيت الزيتون والعسل لنعومة الشعر وتنعيمه

بإستخدام مكونات طبيعية من داخل المنزل يمكن أن نقوم بالحصول على أفضل نتيجة لتطويل الشعر.

مكونات ماسك تطويل الشعر

ويتم ذلك عن طريق إحضار:

كميه مناسبه من زيت الزيتون تناسب حجم شعرك من الممكن أن تكون ¾ كوب من زيت الزيتون.

كوب من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تجهيز ماسك لتطويل وتنعيم الشعر

لكي نتمكن من تجهيز أفضل ماسك لتطويل وتنعيم الشعر، يجب علينا إتباع هذه الخطوات البسيطة للحصول على نتيجة جيدة:

نحضر وعاء ونضع بداخله كمية زيت الزيتون المطلوبة، ومن ثم نقوم بوضع كمية العسل والزبدة ونبدأ في خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. نقوم بإدخال هذه المكونات إلى الميكروويف لمدة لا تقل عن 60 ثانية. نترك هذا الخليط حتى يمتزج مع بعضه البعض وبعد ذلك نقوم باخراجه وتركه قليلا حتى يبرد. توزع هذه المكونات على شعر نظيف، ويترك لمدة لا تقل عن ¾ ويجب أن تقومي بارتداء أي غطاء مكون من البلاستيك على الشعر. يغسل الشعر جيداً بالشامبو باستخدام الماء الفاتر.

والحصول على أفضل نتيجة يجب عليك إستخدام هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً للتمتع بشعر ناعم، والحصول على نتيجة سريعة في إطالة الشعر.

فوائد ماسك زيت الزيتون والعسل للشعر

يستخدم ماسك زيت الزيتون والعسل لعلاج الشعر من المشاكل، كما أنه يحمل الكثير من الفوائد للشعر المتهالك ألا، وهي: