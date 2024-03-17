ماتفكرش كتير الحق الفرصة .. “أسعار الحديد اليوم” الأحد 17 مارس 2024 + أسعار الأسمنت .. هتبني وأخيرًا ضمنت مستقبل عيالك

يتساءل المواطنين عن أسعار الحديد اليوم والأسمنت حيث إنها قد شهدت انخفاض بشكل ملحوظ اليوم الاحد 17 مارس 2024 وذلك قبل بدء التعاملات في الأسواق وبالتزامن مع اليوم السابع من شهر رمضان الكريم، إذ إن سعر طن حديد عز قد تراجع بنحو 2450 جنيه مصري تبعًا للبوابة الخاصة بالأسعار المحلية وأيضا العالمية التي تتبع مجلس الوزراء، وفيما يلي في هذا المقال سنرفق لكم الأسعار بالتفصيل.

أسعار الحديد اليوم

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق من 17 مارس 2024 لتسجل ما يلي:

وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأحد لما يقرب من حوالي 47530 جنيه، بتراجع 1920 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز اليوم الأحد ما يقرب من حوالي 48792 جنيه.

وصل سعر الحديد في شركة المصريين اليوم الأحد لما يقرب من حوالي 47 ألفا و500 جنيه للطن.

كما بلغ سعر حديد تسليح شركة مصر ستيل اليوم الأحد لما يقرب من حوالي 47 ألفا جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17 مارس 2024 بشكل ملحوظ، لتسجل الآتي: