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ماتفكرش كتير الحق الفرصة .. “أسعار الحديد اليوم” الأحد 17 مارس 2024 + أسعار الأسمنت .. هتبني وأخيرًا ضمنت مستقبل عيالك
يتساءل المواطنين عن أسعار الحديد اليوم والأسمنت حيث إنها قد شهدت انخفاض بشكل ملحوظ اليوم الاحد 17 مارس 2024 وذلك قبل بدء التعاملات في الأسواق وبالتزامن مع اليوم السابع من شهر رمضان الكريم، إذ إن سعر طن حديد عز قد تراجع بنحو 2450 جنيه مصري تبعًا للبوابة الخاصة بالأسعار المحلية وأيضا العالمية التي تتبع مجلس الوزراء، وفيما يلي في هذا المقال سنرفق لكم الأسعار بالتفصيل.
أسعار الحديد اليوم
تراجعت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق من 17 مارس 2024 لتسجل ما يلي:
- وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأحد لما يقرب من حوالي 47530 جنيه، بتراجع 1920 جنيه.
- سجل سعر طن حديد عز اليوم الأحد ما يقرب من حوالي 48792 جنيه.
- وصل سعر الحديد في شركة المصريين اليوم الأحد لما يقرب من حوالي 47 ألفا و500 جنيه للطن.
- كما بلغ سعر حديد تسليح شركة مصر ستيل اليوم الأحد لما يقرب من حوالي 47 ألفا جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17 مارس 2024 بشكل ملحوظ، لتسجل الآتي:
- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 2173 جنيه.
- كما وصل سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 1945 جنيها.
- كذلك وصل سعر طن أسمنت النصر اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 1910 جنيهات.
- هذا بجانب أنه قد وصل سعر طن أسمنت وادى النيل اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 1900 جنيه.
- كذلك وصل سعر طن أسمنت المخصوص اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 1940 جنيها.
- استقر سعر طن أسمنت السويس اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 1980 جنيها.
- كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 2070 جنيها.
- كذلك بلغ سعر طن أسمنت حلوان اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 1970 جنيها.