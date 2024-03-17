بضغطة واحدة هتستعلم عن غرامتك .. رابط “الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني” عبر منصة أور + كيفية السداد .. استعلم حالًا وادفعها

قامت وزاره الداخلية في العراق بإطلاق خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة، وهذا من خلال الرقم الألماني الذي وفرته الوزارة ويكون هذا من خلال البوابة الإلكترونية اور المتعلقة بخدمات المرور، علاوة على أن تلك الخدمة تكون للابتعاد عن الغرامات الموقعة على المخالفين في دفعهم لتلك المخالفات، وفيما يلي سوف نرفق لكم كيفية الاستعلام عن تلك الغرامات وأيضا طريقه السداد.

الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

توجد سلسلة من الخطوات التي ينبغي أن يتم السير عليها لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني وهي كما يلي:

الانتقال إلى البوابة الرسمية اور من خلال النقر على هذا الرابط.

انتقاء زر استعلام عن غرامات المرور الذي يوجد أمامك ضمن الخيارات المتوفرة..

كتابة الرقم الخاص بالتسجيل المتعلق بالسيارة.

استكمال جميع البيانات المراد منك بشكل صحيح في الخانة المخصصة لها.

النقر على أيقونة بحث، وسوف تظهر أمامك القيمة الخاصة بغرامات المرور.

كيفية سداد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني

من الممكن أن يتم دفع كل الغرامات الخاصة بالمرور بكل سهولة من خلال السير على الخطوات التالية: