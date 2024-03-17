لا تبحثي أكثر! اكتشفي قوة زيت اللوز السحرية في التخلص من الهالات السوداء وعيوب البشرة في دقائق!

هل يمكن أن تكون أقنعة زيت اللوز للهالات السوداء فعالة؟ فتلك الهالات تجعل بشرتك وكأنها مجهدة وعينيك تبدو غائرة وتدل المنطقة الموجودة بها على فقدان الرطوبة والحساسية، ولذا فنحن اخترنا لك سيدتي في هذا المقال زيت اللوز الذي يحتوي على أحماض دهنية تعزز ترطيب تلك المنطقة وتعمل على تفتيحها.

أقنعة زيت اللوز للهالات السوداء

استخدمي أقنعة زيت اللوز للهالات السوداء فهي إلى جانب أنها طبيعية تمتاز بفاعليتها في التقليل من تلك المشكلة.

قناع العسل وزيت اللوز

يعمل العسل على ترطيب البشرة وتهدئتها ولديه قدرة كبيرة في منع تكوين التجاعيد.

سوف تحتاج إلى خلط نصف ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز بشكل جيد.

ضعي هذا الخليط على الهالات السوداء الموجودة تحت عينيك قبل النوم، وكرري ذلك كل ليلة.

قناع ماء الورد وزيت اللوز

ماء الورد لديه خصائص مضاد للالتهابات التي يمكن أن تصيب بشرتك. كما أنه يعمل على تهدئتها وتجديد شباب العين المجهدة.

اغمسي قطعة قطن في بضع نقاط من ماء الورد، ثم مرريها تحت عينيك، واتركيها تجف بشكل طبيعي.

ضعي زيت اللوز على بشرتك ودلكيها لمدة ثلاث دقائق، واتركي الزيت عليها طوال الليل وافعلي ذلك كل يوم.

قناع زيت الزيتون وزيت اللوز

زيت الزيتون غني بالمواد المضادة للاكسدة وللالتهابات التي تصيب البشرة مثل أحماض الأوليك واللينوليك.

امزجي نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر مع ملعقة أخرى من زيت اللوز، وخذ بضع قطرات من هذا المزيج بواسطة أطراف أصابعك وضعيها تحت عينيك مع تدليكها بحركات دائرية لمدة ثلاث دقائق، واتركيه طوال الليل.

استشيري طبيبك قبل استخدام زيت الزيتون على تحت العينين لأنه يمكن أن يعمل على تهيج الجلد الجاف.

قناع اللبن البارد وزيت اللوز