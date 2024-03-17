وزارة العمل تشرح كيفية حساب مكافئة نهاية الخدمة للعمال في السعودية ومعايير تحديدها

إليكم خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال، حيث يطلب من أصحاب العمل منح موظفيهم مكافأة مالية تعرف بمكافأة نهاية فترة الخدمة عند انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما، ونظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للعمال في المملكة العربية السعودية، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفصيل وشرح الطرق المعتمدة لحساب المكافئة، وإليكم التفاصيل.

طريقة حساب مكافئة نهاية الخدمة

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بياناً يشرح الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل العمال داخل البلاد لحساب قيمة المكافأة المستحقة لهم عند انتهاء عقودهم مع أصحاب العمل، يتضمن البيان تفاصيل محددة لعدة نقاط رئيسية وهي موضحة كالتالي.

ابدأ بالولوج إلى المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية انقر على خيار “حاسبة تعويض الخدمة المنتهية” سجل بياناتك الشخصية قم بتحديد نوع العقد، ثم حدد الدافع الذي يبرر توقف علاقتك مع صاحب العمل أدخل قيمة راتبك، واكتب عدد سنوات الخدمة انقر على زر “احسب”

بمجرد الانتهاء، ستتمكن من مشاهدة المبلغ المستحق لك كتعويض عن نهاية خدمتك.

المعايير المعتمدة لتحديد قيمة تعويض نهاية الخدمة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مجموعة من المعايير المعتمدة لتحديد قيمة تعويض نهاية الخدمة، والتي تتضمن النقاط التالية: