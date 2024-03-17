مندي الدجاج: طعم خرافي يطير العقل بطريقة سهلة وبسيطة!

طريقة عمل مندي الدجاج من الوصفات اليمنية التقليدية التي تتكون من الدجاج والأرز، وهي توضع في الأصل في حفرة بالأرض مع إضافة الفحم الساخن ووضع مقلاة في أعلاها، ولكن معنا سوف تعدين تلك الطريقة في فرنك مباشرة، حيث يتم وضع الدجاج فوق ورق القصدير المغطى به الأرز للسماح لعصائره للتدفق إلى الأرز وجعل المندي طبق شهي ولذيذ.

نصائح هامة لإعداد طريقة عمل مندي الدجاج

إذا لم يكن لديك رف لوضع الدجاج به فوق الأرز، ضعيه على قطعة من ورق الألومنيوم وأثقبيها بأعواد الخلة لتسريب سوائل الدجاج إلى الأرز أثناء عملية الطهي.

يجب إزالة البهارات الكاملة من الوعاء بعد نضج الأرز مباشرة.

اسكبي كمية كبيرة من الماء البارد على الفحم بعد الانتهاء من استخدامه للتأكد من أنه قد تم إطفائه تمامًا.

طريقة عمل مندي الدجاج

يعد مندي الدجاج من أشهر الأطباق اليمنية التي يكون الأرز فيها هو المكون الأساسي، ويستغرق وقت تحضيره وطهيه ساعة ونصف.

المكونات

3 كيلو أوراك دجاج بالعظم والجلد.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

⅓ كوب من الزيت

ملعقة كبيرة بهارات الحوايج اليمنية

رشة قليلة من الزعفران

مكونات الأرز

2 كوب من الأرز البسمتي

3 كوب من الماء

عود متوسط من القرفة

2 ورقة من ورق الغار

½ ملعقة صغيرة من حبات الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة

3 حبات من الحبهان

مزيج من البابريكا والشطة حسب رغبتك

مقدار من الملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من السمن أو زيت

½ ملعقة صغيرة من حبات الكمون (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة من قرون القرنفل (اختياري)

2 حبة لومي (اختياري)

قطعة متوسطة من الفحم (اختياري)

طريقة التحضير