“وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” تكشف سبب صادم حول تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

في حالة قلق وانتظار يبحث جميع المواطنين داخل العراق، عن سبب تأخير صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الأن، خاصة وأن الوجبات السابقة كانت تصدر في المواعيد الرسمي والمتفق عليها، إلا أن هذه الوجبة تأخرت بشكل كبير على ظهورها، مما أفاض ذلك قلق وتوتر أمام جميع المستفيدين ويرغبون في معرفة سبب التأخير، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية هو عدم توافر التمويل اللازم الذي يشمل جميع المتقدمين في حصولهم العمل، مؤكدة أنه جاري العمل على تدبير التمويل المالي من قبل الجهات المعنية المتمثلة في مجلس الوزراء ووزارة المالية، لكي يتم العمل على صدور الكشوفات المعنية بقبول المتقدمين داخل محافظات العراق، وهو ما سيتم في الأيام القليلة المقبلة.

كيفية الإستعلام عن أسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا للأتي:-