سامسونج جالاكسي A35: العملاق الجديد في عالم الهواتف المتوسطة – تقنية متقدمة بسعر يناسب الجميع!

في عالم الهواتف الذكية، حيث التنافس يشتد يومًا بعد يوم، تبرز سامسونج مجددًا بطرحها لهاتف Galaxy A35، هذا الجهاز ليس مجرد إضافة جديدة لسلسلة A، بل هو ثورة في مفهوم الجودة مقابل السعر. مع مواصفات تنافس الهواتف الرائدة وسعر يناسب الجميع، يأتي الـ A35 ليعيد تعريف معايير الفئة المتوسطة.

المواصفات

المعالج Exynos 1380 ثماني النواة الشاشة 6.6 بوصة Super AMOLED الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+8+5 م.ب الكاميرا الأمامية 13 م.ب التخزين / الرام 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل اندرويد 14

المميزات:

شاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 120H . دعم شبكات الجيل الخامس 5 مقاومة للماء والغبار بشهادة IP67 . كاميرا خلفية تدعم المثبت البصري. خيارات متعددة للذاكرة الصلبة والعشوائية. تصميم عصري ومتانة في الخامات. دعم الشحن السريع بقوة 25 واط. معالج قوي مناسب للألعاب والمهام المتعددة. سعر تنافسي يناسب شريحة واسعة من المستخدمين. دعم تحديثات النظام لمدة أربع سنوات.

العيوب

عدم وجود منفذ 3.5 مم للسماعات. الألوان المتاحة قد لا تناسب الجميع. الوزن قد يكون ثقيلًا بالنسبة لبعض المستخدمين. الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة محدود. عرض الصور على الشاشة قد يبدو غير طبيعي تحت أشعة الشمس. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها. عدم دعم eSIM. الشاشة قد تكون أقل سطوعًا مقارنة بالموديلات الأعلى.

يقدم هاتف Samsung Galaxy A35 تجربة استثنائية تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وذلك بسعر يجعله خيارًا مغريًا للغاية، مع مميزاته المتعددة وقليل من التنازلات، يثبت الـ A35 أنه منافس شرس في السوق، ويعد استثمارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يلبي احتياجاته دون أن يكلفه ثروة.