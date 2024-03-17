ur.gov.iq خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق 2024

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة وذلك بإستخدام الرقم الألماني التي أتاحت الوزارة، ويكون ذك عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات المرورية، إضافة إلى أن هذه الخدمة جاءت تجنبًا لأي غرامات يتم توقعيها على المخالفين في سدادهم لهذه المخالفات، فضلاً عن القدرة في الاستعلام عن جميع المخالفات بشكل إلكتروني ودون الذهاب إلى أي مقر أو مكان داخل دولة العراق.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

هناك بعض الخطوات الهامة التي توفر إمكانية الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب بوابة أور الإلكترونية.

ومن ثم يتم اختيار خدمة الإستعلام عن غرامات المرور.

القيام بإدخال الرقم التسجيل للسيارة.

وعليه يتم استكمال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

على أن يتم الضغط بزر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات وقيمتها.

كيفية سداد غرامات المرور العامة بالرقم الإلماني

ويسهل القيام بسداد جميع غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، وفقًا للخطوات الأتيه: –