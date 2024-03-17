الحقي خزني ياست الكل.. مفاجئة في أسعار الدواجن اليوم الاحد 17 مارس 2024 في جميع الاسواق والمحلات

يهتم المواطنين بالتعرف على أسعار الدواجن اليوم، وتجدر الإشارة بأنها قد شهدت ارتفاع بشكل ملحوظ اليوم الأحد 17 مارس 2024، وذلك قبل بدء التعاملات بكلًا من البورصة وكذلك الأسواق، كما أن الفراخ البيضاء ارتفع سعرها حوالي 2 و3 جنيهات مصرية للكيلو الواحد لتبلغ حتى 116 جنيه مصري في الأسواق تبعًا للتحديث الأخير المتعلق ببورصة الدواجن الأساسية.

أسعار الدواجن اليوم

دائمًا يرغب الأشخاص في الاطلاع على أسعار الدواجن اليوم، فسعرها يكون متغير باستمرار، وفيما يلي الأسعار اليوم الأحد 17 مارس 2024:

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 17 مارس 2024 وصل لحوالي 96 جنيها و98 جنيها مصريًا، كما أن السعر للمستهلكين يكون 113 و116 جنيهًا مصريًا تبعًا لكل منطقة.

كما أن الفراخ البلدي بلغت اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 120 جنيهًا مصريًا من أرض المزرعة، وتبلغ حتى 125 و135 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلكين.

كذلك أن الدواجن الساسو الحمراء بلغ سعرها 105 جنيهات للكيلو بالبورصة ويتم بيعها بحوالي 110 و122 جنيهًا مصريًا للكيلو.

أسعار البانيه وأجزاء الدواجن اليوم

بلغ سعر كيلو البانيه اليوم الأحد 17 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 220 و235 جنيهًا مصريًا، كما أن سعر الشيش طاووق بلغ اليوم الأحد 17 مارس 2024 لحوالي 200 و220 جنيهًا مصريًا، هذا بجانب أن سعر الأوراك بلغ اليوم لحوالي 90 و110 جنيهات مصرية، كما أن سعر كيلو الكبدة بلغ لحوالي 120 جنيهًا مصريًا، وتتباين الأسعار تبعًا لكل منطقة، ومن الجدير بالذكر أن سعر كرتونة البيض الأبيض بلغ لحوالي 145 جنيهًا مصريًا ليبلغ للمستهلك بسعر 155 جنيهًا مصريًا، في حين أن كرتونة البيض الأحمر يبلغ سعرها حتى 147 جنيهًا مصريًا.