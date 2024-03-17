Bdf spa.gov.iq كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق

مازالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، التي تأخرت عن الوجبات السابعة، فضلاً عن أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على مثل هذا الدعم الملائم، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار الإعلان عن جميع الكشوفات التي تشملها هذه الرعاية.

كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية في خانة البحث.

القيام بإختيار الرعاية الاجتماعية.

وعليه يُرجى القيام بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع الكشوفات التي تشملها الرعاية الاجتماعية في العراق.

شرط الحصول على الرعاية الاجتماعية

ومن أبرز الشروط التي يجب وأن تتمثل في كافة المتقدمين لحصولهم على الرعاية الاجتماعية، ما نص على الأتي:-