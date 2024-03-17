مواصفات هاتف Oppo A97: تحفة تقنية تلبي تطلعات الجيل الجديد بمواصفاته وأدائه

في زمن تتسابق فيه الشركات لتقديم الأفضل، يأتي هاتف Oppo A97 ليثبت أن الابتكار ليس له حدود، يجمع هذا الهاتف بين الأناقة والأداء العالي، مقدمًا تجربة مستخدم استثنائية تتجاوز التوقعات.

المواصفات

الشاشة 6.6 إنش IPS LCD، 1080×2408 بكسل الكاميرا الخلفية 48+2 ميجا بكسل الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت رام التخزين 256 جيجابايت المعالج Mediatek Dimensity 810 البطارية 5000 ملي أمبير

المميزات

شاشة عرض كبيرة بمعدل تحديث 90Hz لتجربة مشاهدة سلسة. كاميرا خلفية مزدوجة تقدم صورًا عالية الجودة. ذاكرة عشوائية كبيرة لتعدد المهام بكفاءة. مساحة تخزين واسعة تلبي جميع احتياجاتك. معالج قوي يوفر أداءً متميزًا. بطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع. تصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق. دعم شبكات الجيل الخامس لاتصال أسرع. نظام تشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1. سعر تنافسي يجعله خيارًا ممتازًا للقيمة مقابل السعر.

العيوب

عدم وجود مقاومة للماء والغبار. لا يدعم الشحن اللاسلكي. الشاشة ليست من نوع AMOLED. لا يوجد مدخل لسماعات الرأس 3.5 مم. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها. لا يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة SD. الجسم البلاستيكي قد لا يعطي إحساسًا بالفخامة. لا يوجد مثبت بصري للكاميرا.

يمثل هاتف Oppo A97 نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث يوفر مزايا تقنية متقدمة بسعر في متناول اليد، يعد الخيار الأمثل لمن يبحث عن جهاز يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب، مع الأخذ في الاعتبار بعض التنازلات في المواصفات، وفي النهاية، يبقى Oppo A97 خيارًا مغريًا لمحبي التكنولوجيا الذين يرغبون في الحصول على أحدث التقنيات دون كسر البنك.