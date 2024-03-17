“مظلتي” رابط نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات 2024
"مظلتي" رابط نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات 2024
مظلتي من المنصات المهمة في دولة العراق كما يمكن الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق ولكن حتى الآن تأخرت الوزراة في إعلان النتيجة ولكن يرغب الكثير من المتقدمين العراقيين التعرف على الطريقة الصحيحة للاستعلام لذلك سنقوم اليوم بشرح كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق هذا العام في عموم العراق.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى منصة مظلتي 2024
هناك الكثير من المتابعين والمتقدمين لطلب دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق ولكن الوزارة لم تظهر النتيجة النهائية حتى وقتنا الحالي لذلكسنعرض عليكم الآن طريقة الإطلاع على قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد حيث سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات للتعرف عليها بنفس الخطوات في حالة إعلان الوزارة النتيجة النهائية في الدولة.
رابط استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق
- أولاً، يشترط عليكم الدخول إلى منصة مظلتي المتاحة في جميع أنحاء العراق.
- بعد زيارة الموقع الرسمي للمنصة.
- قوموا بالنقر على زر الخدمات المتاحة.
- ثم ستقومون باختيار الوجبة التي ترغبون في الاطلاع على أسمائها.
- حددوا المحافظة التي ترغبون في البحث عنها.
- بعد ذلك يمكنكم تنزيل جميع قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- ثم، قوموا بالبحث عن الاسم المطلوب لمعرفة النتيجة.
- بذلك يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.