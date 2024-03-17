اليكـــم شبيه ايفون بـ 5000 جنيه بس ومواصفات جبارة .. أنسب وقت تشتري فيه كله رخص

صدق أو لا تصدق يمكنك شراء شبيه أيفون بـ 5000 جنيه فقط لا غير، بالطبع حين انتشر هذا الأمر آثار فضول الكثير من الأشخاص وكذلك ازدادت رغبتهم في معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الجهاز، لا سيما أننا وجدنا أن شركة تكنو قد صممت جهازا يشبه الآيفون ولكن سعره منخفض جدا مقارنة بأسعار الآيفون، وعلى الرغم من كون سعره منخفضا إلا أن المميزات التي يحتوي عليها هذا الجهاز المصمم خصيصا لمحبي التطور، قد تجعل المرء ينسى فكرة شراء الآيفون تماما.

شبيه أيفون بـ 5000 جنيه

لقد تفاجئ الكثير من المهتمين بأجهزة الهواتف المحمولة من كون شركة تكنو قد أعلنت عن شبيه أيفون بـ 5000 جنيه، لا سيما أن هذا الجهاز يحمل مواصفات جديدة وجيدة للغاية تجعل جميع الأشخاص الذين يقومون بشرائه يفرحون بخطوة شراء هذا الجهاز المميز.

علما بأن كل هذا أدى إلى ارتفاع معدلات البحث من قبل للراغبين في معرفة مواصفات هذا الجهاز، والتي جاءت على هذا النحو التالي:

مقاس الشاشة 6.6 بوصة من نوع LCD.

بالنسبة للتصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لـ السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج MediaTek Helio G36، الذي يوفر أداءً قويًا وموثوقًا للتطبيقات والألعاب.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13، مما يعكس مستوى متقدم من الكفاءة.

تتميز البطارية بعمر طويل، حيث تأتي بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع.

يحتوي الهاتف على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (رام)، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

للأمان يتضمن الجانب ماسح ضوئي لبصمات اليد، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه لفتح القفل.

وأخيرًا، يبرز الهاتف بجودة صوته الفائقة، بفضل تقنية DTS ونظام الصوت الاستريو.

سعر هاتف Spark 20C

ها نحن ذا وصلنا إلى أهم جزئية في مقالنا والتي ارتفعت معدلات البحث عنها ألا وهي معرفة سعر هاتف Spark 20C الشهير باسم شبيه أيفون بـ 5000 جنيه، حيث وصل سعر هذا الجهاز في الخارج إلى ما يقرب من 109 دولار أمريكي أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف يتمتع بألوان متعددة ومن ضمنها الأخضر والأسود، الأبيض والجولد، وهذا ما يضفي تجربة شيقة لكل من يرغب فيه أن يكون لديه هذا الهاتف المميز.

هاتف Gionee G13 Pro

هاتف جديد من فئة متوسطة يشبه ايضا ايفون كما له مواصفات خاصة متميزة جاءت كالتالي: