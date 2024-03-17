“وزارة المالية العراقية” تُعلنها بشكل رسمي.. زيادة رواتب الموظفين 400 ألف دينار مرة واحدة بمناسبة شهر رمضان

أعلنت اللجنة المالية النيابية التابعة للوزارة، في بيان لها مؤخرًا عن سرعة إرسال جداول الموازنة الجديدة 2024 للعمل على تشريعها، موضحه أن ذلك يأتي ضمن الزيادة الخاصة بمخصصات الموظفين من الدرجات الدنيا، ليؤكد مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة، أن من توصيات مجلس الوزراء العراقي هو زيادة رواتب الموظفين إلى 50%، من 3 درجات وهم العاشرة والتاسعة والثامنة، على أن يزيد راتب المتقاضي 400 ألف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار عراقي.

زيادة رواتب الموظفين الـ 3درجات

وأكد “الكرعاوي”، أن جدول الموازنة لعام 2024، لم تصل إلى الأن لمجلس النواب، مشددًا على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في الدولة بسرعة إرسال الجداول حتى يتم تشريعها من قبل مجلس النواب، والعمل على إعادة الوضع الإقتصادي والمالي بشكل صحيح، مما تأتي هذه الزيادة في إطار توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

تعديل سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق

وفي سياق متصل، أكد محمد السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، أنه سيتم العمل على تعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين، عقب توافر التمويل الخاص بهم، وتعمل الحكومة على تدقيق الجداول الخاصة بالموازنة الجديدة لعام 2024، مما تواجه العجز الخاص بموازنة 2023، فضلاً عن أن حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لكل هذه الدرجات الوظيفين ضمن موازنة 2023.