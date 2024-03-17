كريم مذهل هيبض بشرتك من أول استعمال!.. استعملي هذا الكريم ومش هتتخلي عنه

دائما تسعي الكثير من النساء لمعرفه وصفات طبيعية لجعل بشرتها اكثر إشراقا وحيوية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكموصفة كريم نيفيا والنشا، حيث يعمل كريم نيفيا علي تفتيح وتوحيد لون البشرة، لذا ينصح به الكثير من الأطباء، يعد هذا الخليط من الوصفات البسيطة الذي يتمكن الجميع من إحضارها واستخدامها في أي وقت، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم المكونات وطريقة الاستعمال في السطور القادمة انتظرنا.

مكونات وصفة كريم نيفيا بالنشا للبشرة

ملعقتين من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاث نقاط من الليمون.

نقطتين من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين من القهوة.

طريقة التحضير

قم بإحضار الكريم وضع علي النشا، زيت الزيتون، الليمون، زيت اللوز الحلو.

قم بتقليب هذه المواد جيدا.

ثم قم بوضعها علي البشرة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

ثم قم بغسلها يجب تكرار وضع هذه الوصفة من مرتين إلي ثلاث مرات في الأسبوع لكي تحصلي علي بشرة مشرقة ونضارة عالية.

فوائد الوصفة للبشرة