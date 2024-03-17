حالًا استعلم .. رابط “الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة” بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي + شروط البرنامج .. ضمنت ليك معاش للعمر

يرتفع تساؤل المواطنين عن طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي قد أوضحت أنه يمكن الاستعلام عن تلك المعاشات إلكترونيًا، كما أنها أوضحت أنه يتم صرف تلك المعاشات شهريًا في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وقد تم الصرف بالفعل أول أمس 15 مارس 2024م.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

كثير من الأشخاص يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، حيث إنه من الممكن أن يتم الاستعلام عنها بسهولة باتباع التالي:

الانتقال إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر عبر هذا الرابط.

انقر على رمز “استعلام عن نتيجتك” الذي يوجد في أعلى الصفحة.

اكتب رقم الهوية الوطنية لصاحب البطاقة في الحقل المخصص له.

انتقي زر «الاستعلام».

شروط برنامج تكافل وكرامة

يعتبر معاش التكافل والكرامة يستهدف الأسر المصرية الفقيرة جدا ويقوم بمساعدتها ماديا وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك مستندات مهمة يجب تقديمها للتسجيل في هذا البرنامج تشمل: صورة حديثة وصالحة من بطاقة الرقم القومي ، وشهادة طبية رسمية تبين نسبة العجز للأشخاص ذوي الإعاقة اعتبارا من 50% فأعلى ، بالإضافة إلى نسخ من شهادات ميلاد أفراد الأسرة، وأوراق تثبت الوضع الاجتماعي مثل الزواج أو الطلاق، وفواتير استعمال الكهرباء وغيرها من المستندات الضرورية هذا ويتم تقديم المعاش فقط للمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من البرنامج تكافل وكرامة الآتية: