برنامج حساب المواطن يوضح موعد صرف الرواتب لشهر رمضان 2024 بعد تزامنه مع الإجازات الرسمية

برنامج “حساب المواطن” يعتبر أحد أبرز برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، حيث يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، فضلاً عن الأشخاص الأكثر تأثراً بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف الدعم المالي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” في شهر رمضان، بعد التأكد من تزامنه مع الإجازات الرسمية، وهذا وفقاً لما ورد في التقارير الرسمية.

موعد صرف حساب المواطن في رمضان 2024

من المتعارف أنه يتم صرف راتب حساب المواطن شهرياً، ويكون ذلك عادة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ومع ذلك، في أبريل يتزامن صرف الراتب مع بداية عيد الفطر المبارك، وأيضاً يتزامن موعد الصرف مع يوم الجمعة، ولهذا السبب، أعلنت وزارة الموارد البشرية أن راتب الدفعة 77 سيتم صرفه يوم الخميس التاسع من أبريل الموافق الثلاثين من شهر رمضان للعام 1445 هجري.

هل سيتمكن الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج حساب المواطن من الاستفادة من المكرمة الملكية؟

يصرف المبلغ المالي الملكي للأفراد الذين يحصلون فقط على دعم الضمان الاجتماعي، وبناءً على ذلك، إذا كان المستفيد مؤهلاً للحصول على دعم الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى حساب المواطن، فسيتم له صرف المكرمة الملكية، أما إذا كان المستفيد غير مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، فلن يتم له صرف المكرمة الملكية.

طريقة إضافة تابعين جدد إلى ملف المستفيد

أوضح أيضاً القائمون على صفحة حساب المواطن على موقع “X” أنه يمكن إضافة تابع أو أكثر بسهولة عن طريق الوصول إلى ملف المستفيد، ثم اختيار القسم المخصص للمتابعين في المركز الوطني للمعلومات، حيث يتيح البرنامج إمكانية إضافة تابعين جدد عن طريق الضغط على الرابط المخصص لهم، أو يمكن إضافة بيانات التابعين يدوياً من خلال النقر على خيار “إضافة تابعين” وإدخال البيانات المطلوبة.