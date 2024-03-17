رابط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 al saeedah-tv تردد قناة السعيدة 2024 مع مايا العبسي

تبث قناة السعيدة اليمنية برنامج مسابقة طائر السعيدة 2024 الذي بدأت أول حلقاته في أول أيام شهر رمضان 1445 هـ، ويُعتبر هذا البرنامج من بين البرامج اليمنية الهامة التي يشاهدها ملايين من حول العالم العربي يُقدم البرنامج الإعلامية مايا العباسي ويُمنح الفائزون جوائز مالية كبيرة جدًا سنكشف لكم كيفية تحميل تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة لبرنامج مسابقة طائر السعيدة 2024.

تردد قناة السعيدة اليمنية

تُعد قناة السعيدة واحدة من القنوات اليمنية الشهيرة هناك، والتي تقدم مسابقة طائر السعيدة فهي من أهم المسابقات المقدمة خلال شهر رمضان في اليمن ولها شهرة ضخمة بين الناس وذلك في جميع محافظات اليمن فهي عبارة عن أسئلة دينية وثقافية تقدم طوال الشهر الفضيل، وتقدمها الإعلامية مايا العبسي من خلال شاشة القناة.

تردد قناة السعيدة علي النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11900.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعيدة علي العرب سات

ويمكن استقبال القناة على العرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12187.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الجودة: HD.

موعد برنامج طائر السعيدة 2024

تقدم قناة السعيدة طائر السعيدة يوميًا وهو من البرامج المفيدة التي يترقبها الجمهور في اليمن والوطن العربي.

واحدة من هذه البرامج هي “طائر السعيدة” حيث يُعرض على شاشة القناة في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليمن، ويُعاد نقل البرنامج مرة أخرى في الساعة الثالثة والنصف صباحًا.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

ي بداية الأمر يجب الذهاب إلى موقع مسابقة طائر السعيدة بالضغط هنا.

في الخطوة التالية يتم الضغط على سؤال المسابقة، والإجابة عليه بشكل صحيح.

ثم إدخال الاسم الرباعي للشخص المتقدم للاشتراك للمسابقة.

إدخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة له.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المشترك.

الضغط على كلمة الاشتراك.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يستطيع من تتوافر لديه الشروط التالية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024: