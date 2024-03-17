6 قرارات هامة من التعليم .. بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل .. وموعد امتحان المهام الأدائية الفصل الدراسي الثاني

أصدرت وزارة التعليم العديد من القرارات الهامة الخاصة بمسيرة الدراسة خلال الترم الثاني للطلاب في صفوف النقل، حيث وأوضحت أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء امتحانات شهر مارس 2024، حيث من المقرر أن يقوم الطلاب بإجراء الاختبارات الشهرية في موعدها ولا يوجد نيه لإلغاء الامتحان كما جاءت من ضمن قرارات التعليم الهامة اليوم تصريحها بشأن امتحان المهام الأدائية وذلك حتى يعلم الطلاب في مرحلة النقل مواعيد الامتحانات وعدم الغياب في هذه الفترة وإليكم أهم التفاصيل.

موعد امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل

وقد أكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم طلاب صفوف النقل امتحانات شهر مارس 2024، وذلك في آخر اسبوع في الشهر الجاري واول اسبوع في شهر أبريل المقبل، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك ويسمح بالغياب للطلاب من الامتحانات الشهرية ويوجد درجات أعمال السنة تخص من الطالب في حالة التخلف عن حضور امتحانات الشهر التي من المقرر أن يتم اجراءها خلال اليوم الدراسي العادي حيث يعادل وقت خضوع الطلاب لإجراء الامتحان كزمن الحصة العادية ما يعادل 45 دقيقة وجميع الأسئلة خفيفة واختياري وبعضها مقالي.

موعد امتحانات المهام الأدائية الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل

صدرت عدة قرارات من وزارة التربية والتعليم تتضمن تحديد المواعيد المرتبطة بإجراء الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة للامتحانات العملية، المعروفة أيضا بامتحانات المهام الأدائية في بعض المدارس وقد تم تحديد هذه الامتحانات لتجرى بعد عطلة عيد الفطر، خلال شهر أبريل من العام يأتي هذا قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تم تبكير مواعيدها الخاصة بطلاب النقل إلى تاريخ 8 مايو 2024.