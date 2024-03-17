“سامسونج تعمل عظمه وبتلقد ايفون بهاتف سامسونج a55 اعرف مميزات وسعر samsung galaxy a55”
أعلنت شركة سامسونج قبل أيام قليلة عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 بشكل رسمي تم طرح هاتف samsung galaxy a55 بالفعل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الخليجية ومن المتوقع وصوله إلى مصر خلال بضعة أسابيع يتميز هاتف samsung galaxy a55 بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للماء والغبار تصنيف IP67. يأتي Galaxy A55 مع المعالج المتطور الجديد Exynos 1480 من سامسونج وكارت شاشة Xclipse 530 لتوفير أداء سلس لنتعرف أكثر على مواصفات Samsung Galaxy A55 وسعره في الأسواق العربية.
مواصفات Samsung Galaxy A55
|نوع الجهاز
|هاتف ذكي
|اسم الجهاز
|• Samsung Galaxy A55
• سامسونج جالاكسي A55
|الحالة
|تم الإعلان عنه
|الأسواق الموجه اليها
|موجه للسوق العالمي
|تاريخ اعلان عن الجهاز
|مارس 2024
|تاريخ صدور الجهاز
|مارس 2024
|الوان الجهاز
|• الأسود
• الأزرق (فضي)
• الأصفر (متدرج)
• الوردي (متدرج)
أبعاد وهيكل الجهاز
|الطول
|161.1 مم
|العرض
|77.4 مم
|السُمك
|8.2 مم
|وزن الجهاز
|213 غرام
|خامات التصنيع
|• الإطار: الألومنيوم
• الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس)
الشبكات والشرائح
|شبكة 2G
|يدعم
|شبكة 3G
|يدعم
|شبكة 4G
|يدعم
|شبكة 5G
|يدعم
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة انترنت
|• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 3.8 جيجابايت
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح: Hybrid SIM
الشاشة
|نوع الشاشة
|Super AMOLED
|حجم الشاشة
|6.6 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|دقة الشاشة
|1080×2340 بكسل (+FHD)
|أبعاد الشاشة
|19.5:9
|نسبة الشاشة
|85.8 في المئة
|كثافة البيكسلات
|390 بكسل في كل إنش
|درجة السطوع
|1000 شمعة
|طبقة حماية
|زجاج غوريلا جلاس +Victus
|وظائف أخرى
|• خاصية Always-on display
• تقنية +HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 16 مليون لون
العتاد
|اسم المعالج
|Samsung Exynos 1480
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|ثماني النواة:
• رباعي النواة 2.75 جيجاهرتز
• رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز
|معالج الرسومات
|Xclipse 530
|الرام
|8 أو 12 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|128 أو 256 جيجابايت
|خيارات التخزين
|• 128 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (12 جيجابايت)
|الذاكرة الخارجية
|يدعم – بطاقة MicroSD
|نقاط AnTuTu
|713.393 نقطة (v10)
نظام التشغيل
|نظام التشغيل
|اندرويد 14
|واجهة المستخدم
|One UI 6.1
الكاميرا الخلفية
|عدد الكاميرات
|ثلاث كاميرات:
50 + 12 + 5 ميجابكسل
|دقة الكاميرا
|• 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 12 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 5 ميجابكسل: تصوير الماكرو
|حجم فتحة العدسة
|• 50 ميجابكسل (F/1.8)
• 12 ميجابكسل (F/2.2)
• 5 ميجابكسل (F/2.4)
|مميزات الكاميرا
|• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
|التقريب
|التقريب الرقمي حتى 10x
|التثبيت
|• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
|Slow Motion
|دقة HD (بمعدل 240 إطار)
|الفيديو
|• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
|فلاش
|يدعم
كاميرا السيلفي
|دقة الكاميرا
|32 ميجابكسل
|حجم فتحة العدسة
|F/2.2
|مميزات الكاميرا
|• وضع التصوير الليلي
• وضع عزل الخلفية
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
|الفيديو
|• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
|فلاش
|لا يدعم
الصوتيات
|السماعات الخارجية
|يدعم (2 سماعات ستيريو)
|منفذ 3.5mm
|لا يدعم
|راديو FM
|لا يدعم
الإتصالات
|واي فاي Wi-Fi
|• إصدار Wi-Fi 6
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|• إصدار 5.3
• A2DP
• LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|يدعم (على حسب السوق)
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
مواصفات اخرى
|المستشعرات
|• التقارب (سوفتوير)
• جيروسكوب
• التسارع
• البوصلة
|انواع الحماية
|• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67 (مقاومة الماء تصل الى متر و30 دقيقة تحت الماء)
|محتويات علبة الجهاز
|• الجهاز
• كابل USB
• دبوس الشرائح
مميزات Samsung Galaxy A55
شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة
شاشة سوبر اموليد ممتازة: يأتي هاتف سامسونج A55 بشاشة ممتازة من نوع Super AMOLED، الشاشة بدقة +FHD وتدعم تقنية +HDR10 ودرجة السطوع تصل حتى 1000 شمعة ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس +Victus
دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 1480 ثماني النواة بتردد 2.75 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومحترم ولكن بمقارنة مع سعر الجهاز فهذا المعالج لا يعتبر الأفضل
كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 12 و 5 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء في التصوير يعتبر جيد، مع دعم إمكانيات محترمة مثل تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K
بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)
بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة
مقاوم للماء والغبار: هاتف سامسونج A55 يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، مقاومة الماء تصل إلى عمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة تحت الماء
عيوب Samsung Galaxy A55
لا يدعم التقريب البصري: الهاتف لا يأتي مزود بكاميرا لتقريب البصري (Telephoto)
لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل
غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack
سرعة الشحن ضعيفة: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 25 واط، سرعة الشحن هذه تعتبر ضعيفة جدا بمقارنة مع سعر الجهاز والأجهزة المنافسة
الشرائح: الهاتف لا يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ميموري كارد معا في نفس المكان، الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM أو شريحة SIM وحدة وبطاقة ميموري كارد
مستشعر التقارب سوفتوير: الهاتف يأتي بمستشعر التقارب وهمي (سوفتوير) وليس حقيقي (هاردوير)، فهو عبارة عن مستشعر وهمي يعمل من خلال الإعدادات مع مستشعرات اخرى، هذا المستشعر لا يعمل بشكل مثالي عند إجراء المكالمات أو استماع للرسائل الصوتية
سعر Samsung Galaxy A55
|ملاحظة مهمة
|سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
|السعر بالدولار الأمريكي
|480 دولار
|السعر في مصر
|23688 جنيه
|السعر في السعودية
|1800 ريال
|السعر في الإمارات
|1761.6 درهم
|السعر في قطر
|1747.2 ريال
|السعر في الكويت
|144 دينار
|السعر في العراق
|628800 دينار
|السعر في الجزائر
|64320 دينار
|السعر في المغرب
|4838.4 درهم
|السعر في الأردن
|336 دينار
|السعر في ليبيا
|2304 دينار
|السعر في سوريا
|6504000 ليرة
|السعر في السودان
|288000 جنيه
|السعر في عمان
|182.4 ريال
|السعر في البحرين
|182.4 دينار
|السعر في فلسطين
|1780.8 شيكل
|السعر في تونس
|1492.8 دينار
|السعر في تركيا
|13867.2 ليرة