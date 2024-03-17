تكنولوجيا

هاتف ينافس سامسونج و أوبو 😳🤯 بسعر ولا في الاحلام وامكانيات جبارة وكاميرا احسن من الايفون

Hanin Mikyمنذ 16 ساعة
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هاتف Moto G Power 5G
هاتف Moto G Power 5G

آخر هواتف شركة موتورولا Moto G Power 5G 2024 يتميز بمواصفات مذهلة وبسعر منخفض مقارنة بالهواتف الأخرى، حيث يأتي الهاتف Moto G Power 5G بكاميرا رباعية في الجزء الخلفي تشبه كاميرات هواتف “أوبو” الرائدة إضافة إلى مقاومته للماء ووجود زر طاقة يعمل كماسح ضوئي لبصمة الإصبع سنتعرف على جميع مواصفات الهاتف الجديد Moto G Power 5G ترقبونا.

مواصفات هاتف Moto G Power 5G

الشاشة6.5 بوصة
المعالجMediatek Dimensity 930
الذاكرة الداخلية256 جيجابايت
الذاكرة العشوائية6 جيجابايت
الكاميرا50 + 2 + 2 ميجابكسل
البطارية5000 مللي أمبير
نظام التشغيلاندرويد 14
هاتف موتورولا 2024
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إبعاد الهاتف

الطول163.1 مم
العرض74.8 مم
السمك8.5 مم
وزن الجهاز185 جرام
خامات الصنعالإطار والظهر مصنوعين من البلاستيك
هاتف موتورولا 2024
هاتف موتورولا 2024

الشبكات وشرائح

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRSيدعم
EDGEيدعم
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائحشريحة واحدة

الشاشة 

نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.5 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
بدقة2400 × 1080 بكسل
إبعاد الشاشة9: 20
نسبة الشاشة83.6 %
كثافة البيكسلات405 بكسل× بوصة

المعالج

اسم المعالجMediatek Dimensity 930
دقة التصنيع6 نانومتر
عدد الأنويةثماني النواة
تردد المعالج
  • ثماني النواة
  • ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز
  • سداسي النواة 2.0 جيجا هرتز
معالج الرسوماتIMG BXM-8-256
الرام6 جيجابايت
مساحة التخزين256 جيجابايت
الذاكرة الخارجيةيدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثلاث كاميرات
  • 50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 2 ميجابكسل (عزل الخلفية) 2.4/ F
  • 2 ميجابكسل (تصوير الماكرو) 2.4/ F
الفيديودقة 1080P FHD
فلاشيدعم
الكاميرا السيلفي16 ميجابكسل 2.4/ F
الفيديودقة 1080P FHD
فلاشلا يدعم
هاتف Moto G Power 5G
هاتف Moto G Power 5G

قارن بين هاتفين

البطارية والشحن

نوع البطاريةليثيوم بو
سعة البطارية5000 مللي أمبير
الشحن السريع30 واط
شحن لاسلكي15 واط
البطاريةغير قابلة للإزالة

مميزات Motorola Moto G Power 5G

  • الشاشة
  • 6.5 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD
  • الذاكرة
  • 256 جيجابايت
  • الرام
  • 6 جيجابايت
  • الكاميرا
  • 50 + 2 + 2 ميجابكسل
  • المعالج
  • Mediatek Dimensity 930
  • البطارية
  • 5000 مللي أمبير – 15 واط

 شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.5 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Mediatek Dimensity 930 ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول

كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات بدقة 50 و 2 و 2 ميجابكسل، الكاميرا تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD

بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

يدعم الشحن سريع: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 15 واط، سرعة الشحن هذه لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية

دعم شبكات 5G: الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G

مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة 256 جيجابايت

مستشعر البصمة: الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز

عيوب Motorola Moto G Power 5G

غير مزود بتقنية NFC: الهاتف لا يأتي مزود بتقنية NFC

 لا يدعم تصوير 4K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K

 غير مزود بكاميرا Ultrawide: الهاتف لا يأتي مزود بكاميرا للتصوير بزاوية واسعة Ultrawide

 نوعية الشاشة ليست الأفضل: الهاتف يأتي بشاشة من نوع IPS LCD، هذه الشاشة لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية، لو كانت شاشة AMOLED أفضل

سعر هاتف Moto G Power 5G

سعر Motorola Moto G Power 5G

ملاحظة مهمةسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
السعر بالدولار الأمريكي280 دولار
السعر في مصر13818 جنيه
السعر في السعودية1050 ريال
السعر في الإمارات1027.6 درهم
السعر في قطر1019.2 ريال
السعر في الكويت84 دينار
السعر في العراق366800 دينار
السعر في الجزائر37520 دينار
السعر في المغرب2822.4 درهم
السعر في الأردن196 دينار
السعر في ليبيا1344 دينار
السعر في سوريا3794000 ليرة
السعر في السودان168000 جنيه
السعر في عمان106.4 ريال
السعر في البحرين106.4 دينار
السعر في فلسطين1038.8 شيكل
السعر في تونس870.8 دينار
السعر في تركيا8089.2 ليرة

مع العلم أن السعر يختلف من دولة إلى أخري على حسب عملة البلد والضرائب وغيرها من الأمور الأخري.

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Hanin Mikyمنذ 16 ساعة
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