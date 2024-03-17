هاتف ينافس سامسونج و أوبو 😳🤯 بسعر ولا في الاحلام وامكانيات جبارة وكاميرا احسن من الايفون

اسم المعالج Mediatek Dimensity 930 دقة التصنيع 6 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد المعالج ثماني النواة

ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز

سداسي النواة 2.0 جيجا هرتز معالج الرسومات IMG BXM-8-256 الرام 6 جيجابايت مساحة التخزين 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم

الكاميرا الكاميرا الخلفية ثلاث كاميرات

50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F

2 ميجابكسل (عزل الخلفية) 2.4/ F

2 ميجابكسل (تصوير الماكرو) 2.4/ F الفيديو دقة 1080P FHD فلاش يدعم الكاميرا السيلفي 16 ميجابكسل 2.4/ F الفيديو دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم قارن بين هاتفين البطارية والشحن نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 30 واط شحن لاسلكي 15 واط البطارية غير قابلة للإزالة مميزات Motorola Moto G Power 5G

الشاشة

6.5 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD

الذاكرة

256 جيجابايت

الرام

6 جيجابايت

الكاميرا

50 + 2 + 2 ميجابكسل

المعالج

Mediatek Dimensity 930

البطارية

5000 مللي أمبير – 15 واط

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.5 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Mediatek Dimensity 930 ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول

كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات بدقة 50 و 2 و 2 ميجابكسل، الكاميرا تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD

بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

يدعم الشحن سريع: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 15 واط، سرعة الشحن هذه لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية

دعم شبكات 5G: الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G

مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة 256 جيجابايت

مستشعر البصمة: الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز

عيوب Motorola Moto G Power 5G

غير مزود بتقنية NFC: الهاتف لا يأتي مزود بتقنية NFC

لا يدعم تصوير 4K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K

غير مزود بكاميرا Ultrawide: الهاتف لا يأتي مزود بكاميرا للتصوير بزاوية واسعة Ultrawide

نوعية الشاشة ليست الأفضل: الهاتف يأتي بشاشة من نوع IPS LCD، هذه الشاشة لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية، لو كانت شاشة AMOLED أفضل