هاتف ينافس سامسونج و أوبو 😳🤯 بسعر ولا في الاحلام وامكانيات جبارة وكاميرا احسن من الايفون
آخر هواتف شركة موتورولا Moto G Power 5G 2024 يتميز بمواصفات مذهلة وبسعر منخفض مقارنة بالهواتف الأخرى، حيث يأتي الهاتف Moto G Power 5G بكاميرا رباعية في الجزء الخلفي تشبه كاميرات هواتف “أوبو” الرائدة إضافة إلى مقاومته للماء ووجود زر طاقة يعمل كماسح ضوئي لبصمة الإصبع سنتعرف على جميع مواصفات الهاتف الجديد Moto G Power 5G ترقبونا.
مواصفات هاتف Moto G Power 5G
|الشاشة
|6.5 بوصة
|المعالج
|Mediatek Dimensity 930
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|6 جيجابايت
|الكاميرا
|50 + 2 + 2 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|اندرويد 14
إبعاد الهاتف
|الطول
|163.1 مم
|العرض
|74.8 مم
|السمك
|8.5 مم
|وزن الجهاز
|185 جرام
|خامات الصنع
|الإطار والظهر مصنوعين من البلاستيك
الشبكات وشرائح
|الشبكات
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|شريحة واحدة
الشاشة
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.5 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|بدقة
|2400 × 1080 بكسل
|إبعاد الشاشة
|9: 20
|نسبة الشاشة
|83.6 %
|كثافة البيكسلات
|405 بكسل× بوصة
المعالج
|اسم المعالج
|Mediatek Dimensity 930
|دقة التصنيع
|6 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|معالج الرسومات
|IMG BXM-8-256
|الرام
|6 جيجابايت
|مساحة التخزين
|256 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|الفيديو
|دقة 1080P FHD
|فلاش
|يدعم
|الكاميرا السيلفي
|16 ميجابكسل 2.4/ F
|الفيديو
|دقة 1080P FHD
|فلاش
|لا يدعم
البطارية والشحن
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|الشحن السريع
|30 واط
|شحن لاسلكي
|15 واط
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
- الشاشة
- 6.5 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD
- الذاكرة
- 256 جيجابايت
- الرام
- 6 جيجابايت
- الكاميرا
- 50 + 2 + 2 ميجابكسل
- المعالج
- Mediatek Dimensity 930
- البطارية
- 5000 مللي أمبير – 15 واط
شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.5 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة
دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Mediatek Dimensity 930 ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول
كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات بدقة 50 و 2 و 2 ميجابكسل، الكاميرا تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD
بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)
يدعم الشحن سريع: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 15 واط، سرعة الشحن هذه لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية
دعم شبكات 5G: الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G
مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة 256 جيجابايت
مستشعر البصمة: الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز
عيوب Motorola Moto G Power 5G
غير مزود بتقنية NFC: الهاتف لا يأتي مزود بتقنية NFC
لا يدعم تصوير 4K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K
غير مزود بكاميرا Ultrawide: الهاتف لا يأتي مزود بكاميرا للتصوير بزاوية واسعة Ultrawide
نوعية الشاشة ليست الأفضل: الهاتف يأتي بشاشة من نوع IPS LCD، هذه الشاشة لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية، لو كانت شاشة AMOLED أفضل
سعر هاتف Moto G Power 5G
سعر Motorola Moto G Power 5G
|ملاحظة مهمة
|سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
|السعر بالدولار الأمريكي
|280 دولار
|السعر في مصر
|13818 جنيه
|السعر في السعودية
|1050 ريال
|السعر في الإمارات
|1027.6 درهم
|السعر في قطر
|1019.2 ريال
|السعر في الكويت
|84 دينار
|السعر في العراق
|366800 دينار
|السعر في الجزائر
|37520 دينار
|السعر في المغرب
|2822.4 درهم
|السعر في الأردن
|196 دينار
|السعر في ليبيا
|1344 دينار
|السعر في سوريا
|3794000 ليرة
|السعر في السودان
|168000 جنيه
|السعر في عمان
|106.4 ريال
|السعر في البحرين
|106.4 دينار
|السعر في فلسطين
|1038.8 شيكل
|السعر في تونس
|870.8 دينار
|السعر في تركيا
|8089.2 ليرة
مع العلم أن السعر يختلف من دولة إلى أخري على حسب عملة البلد والضرائب وغيرها من الأمور الأخري.