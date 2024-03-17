وداعًا للاسمرار .. وصفة لبان الدكر لتفتيح البشرة في دقائق

زاد اتجاه الفتيات في الفترة الأخيرة إلى وصفات لتفتيح البشرة في المنزل، ليتجنبوا قدر الإمكان شراء المتحضرات الكيميائية أو الذهاب إلى مراكز التجميل، يعرف لبان الدكر بفوائده المتعددة للبشرة من أبرزها أنه يساعد على تفتيح البشرة وعلاج حب الشباب، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح وصفة لبان الدكر لتفتيح البشرة.

وصفة لبان الدكر لتفتيح البشرة

في حال كنت ترغب في معرفة طرق متنوعة لعمل ماسك لبان الدكر، سنوضح لك من خلال السطور الآتية بشكل مفصل، حيث يعتبر لبان الدكر هو ذاته اللبان المر المتعارف عليه بأسماء” اللبان الكندي أو الشحري”، وله الكثير من الفوائد للبشرة التي لا يمكن حصرها.

مكونات ماسك لبان الدكر وخطوات التحضير

ملعقة من لبان الدكر المطحون.

نصف معلقة من النشا ذات حجم صغير.

خطوات إعداد وصفة لبان الدكر للبشرة

في إناء زجاجي ضع ربع لتر مياه وبداخلها لبان الدكر وقلبه على نار هادئة.

في إناء زجاجي ضع ربع لتر مياه وبداخلها لبان الدكر وقلبه على نار هادئة. أضف النشا على مراحل مع تقليبه باستمرار، حتى يتم تماسك القوام وتشعر بانسيابيه.

ارفع الإناء من أعلى النار، واتركه حتي تهدأ حرارته.

بعد مرور بعض الوقت أضف الخليط على المناطق الغامقة في البشرة لفترة لاتقل عن ربع ساعة.

افرك الخليط أو أزله بالماء الفاتر، مع تكرار عمل الماسك لمرتين أو أكثر للحصول على نتائج فعالة.

فوائد لبان الدكر العامة