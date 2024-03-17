وزارة العمل تحدد موعد صرف مرتبات المتقاعدين في الجزائر لهذا الشهر مع الزيادات الجديدة

حددت وزارة العمل موعد صرف مرتبات المتقاعدين في الجزائر، بينما يتساءل الكثيرون هل زيادة المرتبات التي أعن عنها رئيس الجزائر سيتم تطبيقها هذا الشهر مع المرتبات أم لا، كما أن لمعاش التقاعد من أهمية بالغة لدى الكثيرين فإن الدولة تحرص على تقديم الدعم الكامل له بقدر استطاعتها، لذلك من المقرر تطبق الحد الأدنى والأقصى على المرتبات مع موعد الزيادة القادمة.

ومن أجل أهمية الأمر لدى الكثيرون ننقل عبر موقع البديل الإخباري تفاصيل موعد مرتبات المتقاعدين والزيادة الجديدة من خلال الأسطر التالية.

موعد صرف مرتبات المتقاعدين في الجزائر

ينتظر جميع المتقاعدين موعد صرف المرتبات والتي من المقرر أن تصرف بداية من اليوم الخامس في الشهر الميلادي، ويمكن للمستفيدين بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن رواتبهم، كما سنبين في الفرة التالية طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر.

خطوات الاستعلام عن أجور المتقاعدين في الجزائر

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم عبر موقع التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية. يتطلب منك تسجيل الدخول إلى الموقع. بعد الدخول اضغط على رواتب المتقاعدين. أدخل البينات الشخصية للحساب الخاص بالمتقاعد. اضغط استعلام.

موعد صرف الزيادات الجديدة

يعد موعد صرف الزيادة الجديدة لرواتب المتقاعدين محل بحث وانتظار جميع المتقاعدين، هذا وقد أعلن السيد رئيس جمهورية الجزائر عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر على أن تكون مع راتب شهر مايو، وقد أقر الزيادة بنسبة 5% لمن راتبه 20000 دينار، ومن راتبه يبلغ 80000 دينار سيتم زيادته بنسبة 2%، و3% لمن راتبهم يتراوح بين 50000 دينار و80000 دينار.

شروط التقاعد في الجزائر

أوضع الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط لكي يستحق المواطن أن يحصل على راتب التقاعد من هذه الشروط التالي:

أن يكون لمتقاعد جزائري الجنسية.

أن يكون مقيما في الجزائر بشكل دائم.

أن يكون سدد الأقساط التأمينية طوال المدة المحددة.

أن يكون قضى المدة المحددة في العمل.

باستكمال الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية يمكن للمواطن الحصول على معاش التقاعد.

قد بينا طريقة الاستعلام عن موعد رواتب المتقاعدين وما يدور حول الزيادة الجديدة من تفاصيل كما بينا موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر التي أرته الحكومة.