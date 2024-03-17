فلكيا موعد عيد الفطر 2024 في مصر وعدد أيام اجازات العيد للموظفين والمدارس

مع بداية شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يتساءل الكثيرون عن موعد عيد الفطر 2024 وعدد أيام إجازة العيد للموظفين والمدارس لكي يكونوا على استعداد من استقبال يوم فطرهم الذي هو مقرون بيوم فرحتهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا وكذلك الإجازات المتوقعة للمدارس والموظفين في الدولة.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المختص بالدراسات الفلكية والذي يحدد ميلاد الهلال لكل شهري عربي متى يتم ليتم بعد ذلك تحديد أول الشهر العربي، حيث صرع المعهد أن أول شهر شوال والذي هو أو أيام عيد الفطر المبارك سيكون في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

إجازة الموظفين في العيد

كما انه من المتوقع أن يحصل الموظفين على عدد خمسة أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل إلى الأحد الموافق 14 أبريل مع احتمال ترحيل يوم الأحد ليوم الثلاثاء الموافق وقفة عيد الفطر أو جعل الثلاثاء يوم عمل وإعطاء الأحد مكانه.

إجازة عيد الفطر 2024 للمدارس

كما أنه من المتوقع كما حددت أجندة الإجازات الرسمية خلال عام 2024 أن إجازة المدارس ستكون أيضا خمسة أيام تبدأ من أول أيام العيد وهو يوم الأرعاء الموافق 10 أبريل وتنتهي يوم الأحد الموافق 14 أبريل ومن المحتمل أيضا تبديل بين يوم الأحد والثلاثاء حسب ما تعلن وزارة التربية والتعليم.

ليلة الشك عيد الفطر 2024

ليلية الشك هي الليلة التي يتوقع فيها رؤية الهلال فهي ليلة 29 من شهر رمضان والتي توافق يوم الاثنين 8 أبريل حيث يحتمل ظهور الهلال ظهور الهلال في هذه الليلة وبناء عليه يكون العيد يوم الثلاثاء، أما عند عدم ظهوره في هذه الليلية كما هو متوقع من معهد الحسابات الفلكية فإن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

وفي ختام تقريرنا الذي بينا فيه موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر والإجازات المتعلقة به للموظفين والمدارس نتمنى نرجوا أن نكون قد أفدناكم.