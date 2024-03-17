” سجل الآن” كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر رابط 𝐚𝐚𝐝𝐥.𝐜𝐨𝐦.𝐝𝐳 وشروط ومستندات وموعد التقديم

تقدم الحكومة الجزائرية مشروع سكنات عدل 3 للمواطنين محدودي الدخل أو أصحاب الدخل المتوسط، كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر التي أصبح محل بحث الكثيرين للحصول على وحدة سكنية المقدمة من وزارة الإسكان والتعمير، والتي تمتاز بتوفير سكن للمواطنين الذين ليس لديهم سكن مع تسهيلات في السداد حتى لات حملهم أعباء أخرى زيادة عن طاقتهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل الحصول على وحدة من مشروع سكنات عدل.

التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يمكن لجميع المواطنين في الجزائر الذين انطبق عليهم الشروط التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع سكنات عدل. عليك بتسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة البيانات الشخصية. يطلب منك إدخال البينات المطلوبة ومنها إدخال رَقَم البطاقة البيومترية للتأكد من عد استفادتك من سكنات عدل قبل ذلك. بعد تقدم الطلب قم بطباعة إيصال التقديم لأنه يعتبر ضمن المستندات المطلوبة.

متى يتم فتح تسجيلات عدل 2024؟

صرح وزير السكن والعمران من قبل عن موعد التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 على أنه سيبدأ في السدس الأول من عام 2024، كما يجب على الذين يريدون الاستفادة من البرنامج تجهيز الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم في البرنامج.

كم يبلغ ثمن سكن عدل؟

حددت برنامج عدل مبلغ الوحدات التي سيتم عرضها ضمن البرنامج حيث يشتمل على وحدات مكونة من ثلاث غرف ثمنها 210 مليون دينار، ووحدات مكونة من أربع غرف ثمنها 270 مليون دينار على أن يتم سداد دفعة المقدمة بنسبة 20% من ثمن الوحدة يتم دفعها على ثلاث مرات.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

وضعت وزارة الإسكان والتعمير شروط لكي يحصل المستفيد على سكن من برنامج سكنات عد ل 3 والتي تشتمل على التالي:

عدم امتلاك المتقدم سكن.

أن يكون المتقدم ضمن فئات الأرامل أو الطلقين أو أعزب.

يشترط أن يكون جزائري الجنسية.

راتب المتقدم لا يقل عن 24 ألف دينار ولا يزيد عن 118 ألف دينار.

عمر المتقدم يشرط أن يكون أكبر من 20 عاما.

أن يمتلك المتقدم حساب بنكي.

مستندات التقديم في سكنات عدل 3 الجزائر

للتقديم في برنامج سكنات عدل 3 يجب أن يتم إرفاق المستندات التالية:

صورة من شهادة الميلاد للشخص المتقدم.

وبطاقة تعريف وطنية للمتقدم.

صورة من شهادة زواج المتقدم أو نسخة من شهادة الطلاق.

نسخة من الشهادة الخاصة بالخدمة العسكرية إن وُجد.

شهادة تثبت عدم امتلاك المتقدم للسكن أو أرض.

من المهم توفير هذه المستندات للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3، والتي بينا تفاصيل الحصول على وحدة من البرنامج من خلال التقرير.