سر حنان انكشف خلاص .. موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7 على قناة ON 

يعرض مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON وحقق هذا المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى منه نجاحًا كبيرًا، وشهدت الحلقة السادسة من المسلسل أحداث مثيرة حيث بدأت الحلقة برد العوضي على جمال حول الشك في وجود علاقة بين عرب والمعلم صباح بعد أن كانت تحاول في إسعافه بسبب إصابته في الحلقة الخامسة، وخلال الأسطر التالية سنوضح مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON .

موعد عرض مسلسل حق عرب

من الجدير بالذكر أن مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد يعرض على قناة ON في تمام الساعة 12:00 عند منتصف الليل على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا بينما الإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON دراما في تمام الساعة 9:00 مساءً علمًا بأن المسلسل يعرض أيضًا على منصة اتش ات.

أحداث الحلقة السادسة من حق عرب

دارات أحداث الحلقة حول مساعدة عرب لوالد خطيبته حنان من خلال تقديم محل له بعد ما هدم له سعيد الجن محله، كما أن عرب أقبل على مساعدة مرضى القلب وقرر أن يقدم أموال لوالد الطفل لكي يجري له عملية القلب ويتمكن بعد ذلك من الاشتراك في أندية كرة القدم، ووجد عرب نفسه يحتاج إلى أموال لذلك لجأ لوالدته ليساعد أخيه علي ولكن يتفاجأ بعد ذلك أن شقيقه قام بسرقة هذه الأموال فتشاجر معه وطلب منه أن يرد هذا المال، وفي نفس الوقت كان الصباح يعرض على علي شقيق عرب أن يكون المستشار القانوني لشركة الخمور الخاصة به.