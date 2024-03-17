“دولار كم دينار ليبي 100” سعر الدينار الليبي مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء

يعد سعر الدينار الليبي مقابل الدولار في البنوك السوق السوداء محل بحث الكثيرين، فمنذ أن حلت الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى عدم استقرار في أسعار العملات والكثيرون يبحثون على أسعرا العملات، والتي من أهمها بالنسبة للمصرين سعر الدينار الليبي بالنسبة للدولار والجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية، وهذا ما سنبينه بالتفصيل في الأسطر التالية.

سعر الدينار الليبي مقابل الدولار البنوك

تحدد العملات بناء على الحالة الاقتصادية للبلد، والتي أصبح مقياس العملات على مستوى العام الدولار تقريبا، حيث حدد اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 سعر الدينار الليبي مقابل الدولار بأن كل 1 دينار ليبي يساوي 0.21 دولار أمريكي.

سعر الدولار مقابل الدينار الليبي مصرف ليبيا المركزي

مصرف ليبيا المركزي يعد هو المصرف الرسمي الذي يتم من خلاله تحديد العملات، كما يتيح أيضا للمواطنين حجز العملات الأجنبية من خلاله، حيث بلغ سعر 1 دولار أمريكي اليوم الأحد 17 مارس 2024 يعادل 4.808 دينار ليبي، وهذا هو السعر المتداول للدينار الليبي في البنوك.

سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

كما يتساءل الكثيرون على سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري لما بين البلدين من علاقات، وهو إلى ذلك يعمل الكثيرون من المصريين في ليبيا، هذا وقد بلغ سعر الدينار الليبي اليوم الأحد الموافق 17 مارس ما يعادل تقريبًا 10 جنيها مصريًا.

سعر الدينار الليبي في السوق السوداء

أما عن السوق السوداء وهي التي توضع سعر موازي للسعر العملات في البنوك، والتي اصبح السعر مساوي لسعر البنك بعد تحرير صرف الجنيه خلال الأيام القلية الماضية، حيث بلغ سعر الدينار الليبي في البنوك نحو من 10 جنيها أو يزيد زيادة طفيفيه عن ذلك.