” 1000 درهم يساوي كام دولار” سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء

يعد الاطلاع على سعر الدرهم الإماراتي محل بحث الكثيرين من المواطنين المصرين، حيث يتساءلون عن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء وكذلك مقابل الجنيه، ومن خلال تقريرنا نبين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي والجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار

تقلب السوق العالمية الآن أدى إلى أهتمام الكثيرون عن السؤال عن العملات التي أصبح الدولار هو المقياس لها، كما أن أهل البلد التي تتعامل مع الأخرى في الاقتصاد والعمالة كذلك يهتمون بمعرفة عملة بلدهم بالنسبة للبلد الأخرى، هذا وقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 17 مارس 2024 مقابل الدولار ما يعادل 0.27 دولار أمريكي.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

كما وصل سعر الدَّرْهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 ما يعادل 13.02 جنيه، ولعل أن الأسعار بالنسبة للعملات شهدت استقرار نسبيًا في الفترة الأخيرة، وهي إلى ذلك أصبحت قريبة من سعر السوق السوداء حتى يستطيع المواطنين التعامل مع البنوك في بيع وشراء العملات بشكل رسمي وأكثر أمانا.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل في السوق السوداء

لا شك أن التعامل في السوق السوداء كان هو الأصل في الفتر الماضية، حيث لم يكن هناك تعامل لمعظم المواطنين مع البنوك بسبب الفرقات الكبيرة بين أسعار العملات بين السوق الموازية والبنوك، وهذا الأمر لم يعد له اثر بعد تحرير سعر الصرف في البنوك حتى أيصبح مثل سعر السوق بل ربما يكون أكثر لبعض العملات، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدرهم الإماراتي بلغ اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 في السوق السوداء نحو من 13 جنيه أو يزيد بلك بقليل ليصبح معادل لسعره في البنوك تقريبا.