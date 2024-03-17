“تراجع مستمر للذهب” أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية يسجل سعر جديد

يُعد الذهب ملاذًا آمنًا ومستودعًا للقيمة للمصريين منذ القدم، لذلك يتساءلون دوما عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، حيث يعد من اكثر أنواع الذهب الذي يقدم عليه المصريون ويريدون التزين به وادخاره، هذا وتتأثر أسعاره بعوامل متعددة، مما يجعلها موضوعًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين والتجار على حدٍّ سواء، ومن اجل اهتمام الكثيرين سنقدم من خلال الأسطر التالية لمحة شاملة عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا عن ما كان عليه في الفترة السابقة فبعد اقترابه من 4 آلاف تراجع هذا السعر حتى سجل اليوم الأحد 17 مارس 2024 بدون مصنعية 2970 جنيها هذا ومن الجدير بالذكر أن المصنعية تتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيها للجرام، وقد تختلف مع اختلاف نوعية الذهب، حيث يتم إضافة 100 جنيها على سعر الذهب عيار 21 للمصنعية والدمغة، وقد تختلف اختلافًا بسيطًا من تاجر لأخر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر للعيارات المختلفة جاء لهذا اليوم 17 مارس 2004 على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2970 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24:سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3394 جنيهًا.

حيث تراجع الذهب عن الأسعار التي عرف بها في الفترة الماضية، ولكن يصعب توقع أسعار الذهب في المستقبل بسبب كثرة تغير العوامل التي تؤدي إلى تغير السعر.

كم سعر الجنية الذهب المصري؟

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024 نحو 23760 جنيها، ومن المتوقع أن يختلف السعر في الأيام المقبلة لتغير معدل الطلب عليه.