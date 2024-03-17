الموعد الرسمي لاختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 وخطوات التقديم

من ضمن التساؤلات التي تصدرت محركات البحث في الآونة الأخيرة موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن فتح باب التسجيل في هذه المسابقة وعدد كبير من الأشخاص يرغبون في استغلال هذه الفرصة للحصول على وظيفة معلم أو معلم مساعد في إحدى المدارس التابعة للوزارة، وخلال الأسطر التالية سنوضح موعد الاختبارات فضلاً عن رابط التقديم.

خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الكثير من الخدمات المصرية تم إتاحة رابط من أجل التقديم على مسابقة التربية والتعليم وتأتي خطوات التقديم على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى بوابة التوظيف الحكومية.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار الوظائف.

من القائمة المنسدلة قم باختيار مسابقة التربية والتعليم للعام الجاري.

قم بإنشاء حساب جديد.

سجل الدخول من خلال أدخال كل البيانات المطلوبة مع توضيح المؤهلات الدراسية.

إرفاق الأوراق والمستندات.

تسديد الرسوم لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر البنوك.

انقر على التسجيل في المسابقة.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

هذا السؤال من أكثر الأسئلة المتداولة في الفترة الأخيرة، علمًا بأن الاختبارات تم البدء فيها بالفعل من يوم 4 مارس الجاري حتى يوم 9 من الشهري الجاري وذلك في عدد من المحافظات المصرية التي منها شمال وجنوب سيناء ومحافظة الأقصر ومحافظة مطروح ومحافظة البحر الأحمر بالإضافة إلى محافظة أسوان ومحافظة الوادي الجديد.