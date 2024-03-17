” الوجبة السابعة ظهرت ” الان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 فى العراق رابط مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، 2024 ، هو جزء من جهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة، و يهدف البرنامج إلى تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية عن طريق توفير مبلغ مالي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء المالي عنهم، و يوفر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق دعمًا ماليًا مباشرًا للمستفيدين، و يتم صرف هذا الدعم بشكل دوري ومنتظم وفقًا للقوانين والسياسات المعمول بها، يمكن استخدام هذا الدعم لتلبية احتياجات الغذاء والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

للوصول إلى قائمة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل في العراق من ” هنا”

ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية وانقر عليه.

ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية وانقر عليه. ابحث عن “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”، قم بالنقر عليه.

سيُطلَب منك إدخال رقم الوجبة التي ترغب في معرفة الأسماء المشمولة بها.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة، مثل المحافظة، وأي بيانات أخرى ذات الصلة.

انقر على زر “استعلام” للحصول على النتائج.

ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة المحددة.

يمكنك تنزيل هذه القائمة للاحتفاظ بها لاحقًا.

موعد اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية فى العراق:

وفقًا لوزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، من المتوقع أن تعلن قريبًا أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تشمل الشهر الماضي ، وستتم معالجة رواتب المستفيدين المشمولين في هذه الوجبة وسيتم صرفها مباشرة بعد الانتهاء من هذا الإجراء، و يتوجب على المواطنين التحقق من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أو الاستعلام من خلال وسائل الاتصال المعتمدة للحصول على المعلومات الأكثر تحديثًا وتفصيلًا حول مواعيد ومكان صرف الرواتب.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية فى العراق:

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق في عام 2023، يجب توافر الشروط التالية: