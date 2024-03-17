سعر الدولار في مصر اليوم بكام || مفجاة سعر الدولار وصل كام في السوق السوداء والبنوك

يبحث الكثيرون من المصرين عن سعر الدولار في مصر اليوم بكام، والذي شهد الفترة الحالية تقلبات مستمرة في البنوك وكذلك السوق الموازية، فبعد ما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء لأكثر من 70 جنيها تراجع كثيرًا عن هذا الحد بعد التعويم الذي حدث منذ أيام قليلة ليصبح سعر الدولار مختلفًا تمامًا كما انه أصبح قريبًا من سعره في السوق، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الدولار في السوق والبنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم بكام في البنوك

شهدت الفترة الحالية تغير تام لأسعار الدولار في البنوك المصرية حيث لم يتجاوز سعر الدولار في البنوك المصرية الفترة السابقة عن 32 جنيها مصريًا، وهذا قد سمح لسوق الموازية أن يكون أغلب التعامل في صرف الدولار من خلالها، حتي تم التعويم مع بداية هذا الشهر الجاري ليصبح سعر الدولار في البنوك مساويًا للسوق الموازية بل قد يصل لأعلى منه قليلًا.

حيث سجل الدولار اليوم في البنوك المصرية 47.70 جنيها قد يختلف من بنك إلى أخر اختلافًا طفيفًا.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس في بنك مصر الذي يعد من اكبر البنوك الحكومية في مصر والذي يكون احد مقياس العملة الرسمي، هذا وقد بلغ سعر 1 دولار اليوم 47.79 جنيه للشراء، بينما سعر البيع فقد بلغ سعر 1 دولار 47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بعد تحرير سعر الصرف على الجنيه اصبح سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقاربا لسعره في البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس في السوق السوداء لكل 1 دولار أمريكي 48.08 جنيها يعد هو سعر البيع والشراء دون أي فارق.