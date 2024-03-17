مسلسلات رمضان 2024.. الحلقة 6 من مسلسل مسار إجباري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

في تمام الساعة 6:05 مساءً، تعرض حلقة 6 من مسلسل مسار إجباري، بطولة أحمد داش وعصام عمر، على قناة CBC، مع الإعادة في الساعة 9:45 صباحًا، يمكن مشاهدته أيضًا على قناة CBC دراما في الساعة 12:00 منتصف الليل، مع إعادته في الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 11:15 مساءً.

الحلقة الخامسه من مسار اجباري

تم بث الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري على منصة Watch It الرقمية وعدد من القنوات التلفزيونية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهدت تطورات كبيرة في مجريات الأحداث، حيث بدأ “حسين وعلي” بالبحث عن أدلة تساعدهم في حل لغز جريمة قتل والدهم “محمود البزاوي”.

شهدت الحلقة تسارعًا في الأحداث بعد أن بدأ الثنائي من “بسمة” و”صابرين” في تقربهما، وبدأت تتعمق علاقة صداقتهما على الرغم من اكتشافهما أنهما زوجات لنفس الرجل “البزاوي”. وانتقلت الحلقة للتركيز على تقارب بين “حسين وعلي” بعد أن قام الأول بإنهاء أوراق الثاني الخاصة بسيارة الطعام التي يمتلكها.

مسار اجباري

يتكون مسلسل “مسار إجباري” من 15 حلقة وسيتم عرضه خلال شهر رمضان في عام 2024. العمل يضم أبطالًا مثل أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد من الفنانين الآخرين. السيناريو والحوار من تأليف أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وسيتولى إخراجه نادين خان بإنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.