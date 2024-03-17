رابط وشروط تجديد منحة البطالة 2024 كل 6 أشهر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل .. ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر؟

يثير استفسار العديد من الأفراد في الجزائر حول رابط وشروط تجديد منحة البطالة 2024 كل ستة أشهر، إذ تعد هذه المنحة أحد الإعانات المالية التي توفرها الحكومة للعاطلين عن العمل، وتشكل مصدر رزق أساسي لهم، حيث تبلغ قيمتها حوالي 13 ألف دينار جزائري أو ما يعادل حوالي 82 يورو لكل فترة تمتد لستة أشهر، ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط.

شروط تجديد منحة البطالة 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للتأهل إلي تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية جزائرية.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل.

يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

يتعين على المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة البكالوريا.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة تزيد عن ستة أشهر.

ينبغي أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة حسن السيرة والسلوك.

رابط تجديد منحة البطالة 2024 كل 6 أشهر

أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل وسيلة لتجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر كل ستة أشهر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يبدأ المتقدم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. بعد ذلك، يقوم بالنقر على رمز منحة البطالة. يتبع المتقدم الضغط على رمز تجديد المنحة. يُطلب من المتقدم إدخال رقم التسجيل الخاص بالمنحة. ينقر المتقدم على زر البحث. إذا تم تحقيق جميع الشروط، سيتم عرض الملف الشخصي للمتقدم. يتم بعد ذلك النقر على زر تجديد المنحة لاستكمال العملية.

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