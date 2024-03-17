الحديد رخص ياولاد.. انخفاض كبير يضرب اسعار الحديد اليوم الاحد 17 مارس 2024.. قوم ابني للعيال!!

في الآونة الأخيرة، يلاحظ اهتمام متزايد من التجار والمستهلكين بمعرفة أسعار شركة حديد عز في مصر حالياً، تعد شركة حديد عز واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الحديد والصلب في مصر، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات الحديد المستخدمة في مختلف المجالات مثل البناء والتشييد مثل الخرسانة المسلحة والأنفاق والجسور، تتوفر منتجاتها بأحجام متنوعة لتلبية متطلبات مختلفة، وتتأثر الأسعار بالتغيرات المستمرة عبر هذا المقال، سنتعرف على أحدث الأسعار لشركة حديد عز في مصر في اليوم الاحد 17 مارس ترقبوا المزيد من التفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق:

تم تسجيل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بقيمة 47530 جنيه، بانخفاض قدره 1920 جنيه.

سُجِّلَ تَرَاجُعٌ في سِعْرِ طُنِّ الحَدِيدِ العَزِّي بَلَغَ 24,50 جُنيهًا، حَيْثُ وَصَلَ إِلَى 48,792 جُنيهًا.

عندما وصلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين إلى 47,500 جنيه للطن، و47,000 جنيه للكومي، و47,500 جنيه للعشري.

أحرزت شركة مصر للحديد والصلب سعرًا يبلغ 47 ألف جنيه للطن ، بينما كان سعر شركة بيانكو 47 ألف و500 جنيه ، وسعر شركة الجارحي 48 ألف جنيه.

تم تحديد سعر طن الحديد الدخلية بمبلغ 48,000 جنيه، والجيوشي بمبلغ 47,000 جنيه، والمراكبي بمبلغ 47,000 جنيه، وعطية بمبلغ 47,500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق: