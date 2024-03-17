اشحن واستبدل شدات مجاني .. خطوات شحن شدات ببجي بID بكل سهولة وامان .. واكواد كتير لاستبدال الشدات زي ما انت عايز

تعد لعبة ببجي من اشهر العاب الموبايل على مستوى العالم حيث ان اللعبة ممتعة ومشوق للغاية ومن افضل الالعاب القتالية، وتجعلك تشعر أنك تخوض معارك حقيقيه ويحرص جميع مستخدمين ببجي على جمع أكبر قدر من الشدات التي تساعدهم في تحسين مستوى اللعب والانتصار بأغلب المعارك التي يدخلونها وشراء الذخيرة والأسلحة الحصول على شدات ببجي وشحنها لأجل اللعبة بطريقة أفضل وأسرع، ولكن يجب الحرص بعدم شحن اللجوء لشحن” شدات بيجي” بطرق غير شرعية، حيث يؤدي ذلك الى حظر الحسابات لذلك سنقدم اليكم اليوم كيفية شحن شدات ببجي من خلال الاي دي ID حتى حيث أن هذه الطريقة أكثر أمان الحصول على كم هائل من الشدات.

خطوات شحن شدات ببجي ب ID

ويجب على جميع مستخدمين ببجي أن يقومون بشحن الشدات عن طريق الاي دي من المتجر الرسمي للعبة، حيث ان خطوات شحن شدات ببجي ب ID من عليه بسهولة وبدون أى مجازفة تتسبب في قفل حسابك على اللعبة وكل ماعليك للاستمتاع بعدد الشداد الذي ترغب شحنها اتباع الخطوات التالية:

ادخل موقع لعبة ببجي الأصلي.

وبعد تفتح الصفحة الرئيسية للعبة اختر “المتجر”.

ومنه يتم الضغط على كلمة “الشحن”.

وتختار طريقة “شحن عن طريق الايدي”.

اكتب رقم الايدي الخاص بك.

اختر طريقة الدفع التي تناسبك .

بالانتهاء من ادخال البيانات اضغط “شراء”.

رموز استرداد شدات في لعبة ببجي

يُوهناك العديد من الرموز او الشفرات التي يمكنك من خلالها استرداد شدات ببجي بكل أمان، وسوف نعرض عليكم أغلب هذه الرموز الصالحة للاستخدام لشحن الشدات من جديد، وهذه هي أهم الرموز: