اجري قدم بسرعه وخذلك 1000 جنيه.. خطوات التسجيل في منحة العماله الغير منتظمة 2024.. بيتك هيتملي فلوس وهتهيص

وصل موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر رمضان 2024، حيث قدمت وزارة القوى العاملة هذه المنحة كواحدة من أفضل أنواع المساعدات للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود والحرفيين المواطنين، تهدف هذه المنحة إلى مساعدة الأفراد على العيش الكريم في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، التي تواجهها العالم، بعد إعلان الوزارة عن هذه المنحة، بدأ العديد من المواطنين في الاستفسار عن موعد الصرف، وسنقدم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة.

كيفية التقديم على المنحة للعمال غير المنتظمين لعام 2024.

يمكن لجميع المواطنين الراغبين والمستوفين للشروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

العملية الأولى هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

ثم بعد ذلك اختر تسجيل الدخول في سوق العمل غير النظامي لعام 2024.

ثم بعد ذلك افتح النموذج واملأه بالمعلومات المطلوبة مثل رقم الهاتف، رقم الهوية، وأي بيانات أخرى لازمة.

انقر على إرسال الطلب.

شروط المنحة للعماله الغير منتظمة

وضعت وزارة العمل بعض الشروط التي يجب توافرها في الأفراد لضمان حقهم في الحصول على المنحة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن أن يكون المتقدم مصري الجنسية العربيه.

يجب على الجميع البقاء دائماً داخل حدود الجمهورية المصرية.

يجب ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 ولا يتعدى 60عاما.

يجب أن تكون الوظيفة مدونة في بطاقة الهوية الشخصية للشخص المتقدم للمنحة.

عدم امتلاك المتقدم لأراضي زراعية أو عقارات كثيره أو ممتلكات.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

ذكرت تقارير من موظفي وزارة القوى العاملة بأنه من المقرر أن يتم توزيع مكرمة العمال غير المنظمين لشهر مارس لعام 2024 قريباً، ويخطط لإعطاء المستحقين القدامى الذين يبلغ مجموع منحهم ألف جنيه مصري، حيث يقسم المبلغ إلى قسطين، كل قسط خمسمائة جنيه، ومن المتوقع أن يتم الصرف على مرحلتين منفصلتين من خلال شبكة مكاتب البريد الموزعة في كافة أنحاء البلاد.